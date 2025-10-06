Într-un interviu acordat publicației Tennis365, sportiva de 22 de ani a explicat cum statutul de model îi influențează comportamentul de pe terenul de tenis.



Raducanu a recunoscut că este încântată să vadă că succesul ei a inspirat un val de tinere jucătoare în Marea Britanie, considerând acest impact una dintre cele mai mari realizări ale carierei sale.



"E amuzant să te gândești că am avut acest impact. Este foarte frumos să ți se amintească faptul că inspiri copiii să joace. E foarte ușor să pierzi din vedere acest lucru, pentru că ești absorbit de propria ta lume", a spus Raducanu.



Model pentru noua generație



Conștientă de ochii ațintiți asupra sa, Emma a subliniat că se străduiește să rămână calmă și să aibă o atitudine pozitivă în timpul meciurilor, chiar și atunci când jocul nu îi merge. Ea a mărturisit că evită deliberat izbucnirile nervoase, tocmai pentru a nu transmite un mesaj greșit celor care o urmăresc.



"Aceasta este o mare realizare pentru mine și de aceea vreau să mențin un exemplu foarte bun pe teren, o conduită bună. Știu că alți jucători poate mai cedează nervos sau își pierd cumpătul, și e inevitabil să nu te simți grozav uneori. Dar eu îmi amintesc mereu să încerc să am cea mai bună atitudine posibilă, pentru că nu știi niciodată cine se uită și nu vrei să dai un exemplu prost generației tinere", a transmis jucătoarea.

