Emma Răducanu (22 de ani, 32 WTA) a bifat contra-performanța de a lega meciuri consecutive pierdute, în care a ratat câte trei mingi de meci.

Emma Răducanu, înfrângeri teribile în Seul și Beijing

Sportiva britanică s-a văzut învinsă de Barbora Krejcikova și Jessica Pegula, în Seul, respectiv Beijing, după ce a reușit să conducă cu 1-0 la seturi, iar în manșele secunde ale celor două partide a trecut pe lângă trei oportunități de a tranșa calificarea.

În fața numărului șapte mondial, Jessica Pegula, Răducanu s-a înclinat scor 3-6, 7-6 (11-9), 6-0, după două ore și douăzeci și trei de minute.

6-5, 8-7 și 9-8 a condus Emma Răducanu, în tiebreak-ul setului doi, pierdut la nouă, la a doua minge de set procurată de jucătoarea americană.

