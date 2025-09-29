GALERIE FOTO Emma Răducanu a comis „un Sinner.” Final de meci cum nu se putea mai dureros, la Beijing

Marcu Czentye
Deznodământ amar pentru Emma Răducanu, în turneul WTA de la Beijing.

Emma Răducanu (22 de ani, 32 WTA) a bifat contra-performanța de a lega meciuri consecutive pierdute, în care a ratat câte trei mingi de meci.

Emma Răducanu, înfrângeri teribile în Seul și Beijing

Sportiva britanică s-a văzut învinsă de Barbora Krejcikova și Jessica Pegula, în Seul, respectiv Beijing, după ce a reușit să conducă cu 1-0 la seturi, iar în manșele secunde ale celor două partide a trecut pe lângă trei oportunități de a tranșa calificarea.

În fața numărului șapte mondial, Jessica Pegula, Răducanu s-a înclinat scor 3-6, 7-6 (11-9), 6-0, după două ore și douăzeci și trei de minute.

6-5, 8-7 și 9-8 a condus Emma Răducanu, în tiebreak-ul setului doi, pierdut la nouă, la a doua minge de set procurată de jucătoarea americană.

Emma Răducanu a capitulat sub privirile mamei

Sub privirile mamei sale din China, Renee Zhai, Emma Răducanu a capitulat în setul decisiv, în care și-a pierdut serviciul de trei ori consecutiv.

Din fericire, în clasamentul WTA înfrângerea nu va conta prea mult, momentan Emma Răducanu fiind programată să urce două locuri, până pe poziția 30.

