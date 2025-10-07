Emma Răducanu (30 WTA) i s-a alăturat lui Jannik Sinner pe lista jucătorilor care au capitulat sub efectul umidității însemnate din China.

Emma Răducanu, retragere de la Wuhan

În runda inaugurală a competiției de o mie de puncte de la Wuhan - în care Jaqueline Cristian a semnat o revenire impresionantă împotriva numărului 33 WTA -, Emma Răducanu s-a retras din jocul cu Ann Li (46 WTA), la scorul de 6-1, 4-1 pentru adversară.

După un timeout medical cerut în a doua manșă, Emma Răducanu a hotărât să iasă de pe teren, copleșită fiind, din punct de vedere fizic, de umiditatea de la Wuhan.

„Îi doresc Emmei o recuperare grabnică. S-a văzut că nu se simțea bine,” a declarat Ann Li, după finalul brusc al meciului.

