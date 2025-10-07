GALERIE FOTO China doboară tenismeni în cascadă: după Jannik Sinner, și Emma Răducanu s-a retras în mijlocul unui meci. Ce a acuzat britanica

China doboară tenismeni &icirc;n cascadă: după Jannik Sinner, și Emma Răducanu s-a retras &icirc;n mijlocul unui meci. Ce a acuzat britanica Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Condiții dificile de joc la Shanghai și Wuhan.

TAGS:
Jannik SinnerTenis WTAWTA Wuhanumiditateemma raducanu
Din articol

Emma Răducanu (30 WTA) i s-a alăturat lui Jannik Sinner pe lista jucătorilor care au capitulat sub efectul umidității însemnate din China.

Emma Răducanu, retragere de la Wuhan

În runda inaugurală a competiției de o mie de puncte de la Wuhan - în care Jaqueline Cristian a semnat o revenire impresionantă împotriva numărului 33 WTA -, Emma Răducanu s-a retras din jocul cu Ann Li (46 WTA), la scorul de 6-1, 4-1 pentru adversară.

După un timeout medical cerut în a doua manșă, Emma Răducanu a hotărât să iasă de pe teren, copleșită fiind, din punct de vedere fizic, de umiditatea de la Wuhan.

„Îi doresc Emmei o recuperare grabnică. S-a văzut că nu se simțea bine,” a declarat Ann Li, după finalul brusc al meciului.

Artemon Apostu-Efremov, despre Emma Răducanu după succesul de la US Open

„Emma Răducanu are legătură cu România și nu are legătură, pentru că a fost pregătită și antrenată în alt sistem.

Eu cred că nu este ușor să gestionezi faima, contractele, tot ce vine cu acel Grand Slam câștigat. Practic, e ca o avalanșă de lucruri care vine peste tine. Tentațiile sunt mari, evident.

În momentul de față, ea face mult mai mulți bani din reclame și din imagine decât face pe teren. Atunci e foarte greu să tragi linie unde aduci concentrarea,” a spus Artemon Apostu-Efremov în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu hard 2025
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de p&acirc;nă la 8.000 de euro
ULTIMELE STIRI
Surpriză! Fotbalistul din Rom&acirc;nia numit &icirc;n staff-ul naționalei Moldovei chiar &icirc;naintea amicalului cu tricolorii
Surpriză! Fotbalistul din România numit în staff-ul naționalei Moldovei chiar înaintea amicalului cu tricolorii
Fiul lui Zinedine Zidane, &icirc;nt&acirc;mpinat de fani la aeroport, după ce a lăsat Franța pentru naționala Algeriei!
Fiul lui Zinedine Zidane, întâmpinat de fani la aeroport, după ce a lăsat Franța pentru naționala Algeriei!
Polonezii au aflat ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Edi Iordănescu! Legia Varșovia a luat decizia
Polonezii au aflat ce se întâmplă cu Edi Iordănescu! Legia Varșovia a luat decizia
Thriller cu liderul din Liga Zimbrilor, care s-a &icirc;mpiedicat &icirc;n premieră &icirc;n acest sezon pe terenul lui CSM București!
Thriller cu liderul din Liga Zimbrilor, care s-a împiedicat în premieră în acest sezon pe terenul lui CSM București!
Fotbalistul de națională din Superligă și-a găsit &icirc;n sf&acirc;rșit echipă! Tocmai &icirc;n Irak
Fotbalistul de națională din Superligă și-a găsit în sfârșit echipă! Tocmai în Irak
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Accidentare șocantă pentru fotbalistul remarcat de Gigi Becali! Ar putea răm&acirc;ne paralizat

Accidentare șocantă pentru fotbalistul remarcat de Gigi Becali! Ar putea rămâne paralizat

Ședință de urgență la o echipă din Superligă! S-a decis soarta antrenorului

Ședință de urgență la o echipă din Superligă! S-a decis soarta antrenorului

Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate

Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate

Edward Iordănescu, OUT de la Legia! &rdquo;Ridicol, are dublă personalitate&rdquo;

Edward Iordănescu, OUT de la Legia! ”Ridicol, are dublă personalitate”

Dumitru Dragomir anunță următorul transfer de la FCSB: &rdquo;Sigur &icirc;l ia Gigi. E la fel ca Haaland&rdquo;

Dumitru Dragomir anunță următorul transfer de la FCSB: ”Sigur îl ia Gigi. E la fel ca Haaland”

OUT de la Barcelona! Catalanii vor să scape de el și i-au fixat deja prețul

OUT de la Barcelona! Catalanii vor să scape de el și i-au fixat deja prețul



Recomandarile redactiei
Polonezii au aflat ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Edi Iordănescu! Legia Varșovia a luat decizia
Polonezii au aflat ce se întâmplă cu Edi Iordănescu! Legia Varșovia a luat decizia
Surpriză! Fotbalistul din Rom&acirc;nia numit &icirc;n staff-ul naționalei Moldovei chiar &icirc;naintea amicalului cu tricolorii
Surpriză! Fotbalistul din România numit în staff-ul naționalei Moldovei chiar înaintea amicalului cu tricolorii
Fiul lui Zinedine Zidane, &icirc;nt&acirc;mpinat de fani la aeroport, după ce a lăsat Franța pentru naționala Algeriei!
Fiul lui Zinedine Zidane, întâmpinat de fani la aeroport, după ce a lăsat Franța pentru naționala Algeriei!
Fotbalistul de națională din Superligă și-a găsit &icirc;n sf&acirc;rșit echipă! Tocmai &icirc;n Irak
Fotbalistul de națională din Superligă și-a găsit în sfârșit echipă! Tocmai în Irak
Barcelona a pus ochii pe &icirc;nlocuitorul lui Robert Lewandowski
Barcelona a pus ochii pe înlocuitorul lui Robert Lewandowski
Alte subiecte de interes
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
C&acirc;ți bani și c&acirc;te puncte ATP trebuie să &icirc;napoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
O mai oprește cineva? Cum s-a terminat meciul Jaqueline Cristian - Qinwen Zheng
O mai oprește cineva? Cum s-a terminat meciul Jaqueline Cristian - Qinwen Zheng
Cronica unui abandon neasteptat! Tenisul aduce des surprize Cum a ajuns Simona Halep sa se retraga de la Wuhan!
Cronica unui abandon neasteptat! "Tenisul aduce des surprize" Cum a ajuns Simona Halep sa se retraga de la Wuhan!
CITESTE SI
Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

stirileprotv Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Regizorul Tudor Giurgiu: &ldquo;Suntem datori să &icirc;nțelegem consecințele comunismului asupra societății noastre&rdquo;

stirileprotv Regizorul Tudor Giurgiu: “Suntem datori să înțelegem consecințele comunismului asupra societății noastre”

Rom&acirc;nii str&acirc;ng cureaua, după majorarea taxelor. V&acirc;nzările din retail au scăzut cu 7,2% &icirc;n august

stirileprotv Românii strâng cureaua, după majorarea taxelor. Vânzările din retail au scăzut cu 7,2% în august

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!