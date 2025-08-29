Campioana Dinamo Bucureşti a învins vineri, pe teren propriu, nou-promovata Universitatea Cluj, scor 38-23 (16-11), în meci jucat în devans la prima etapă a stagiunii 2025-2026 a Ligii Naţionale. Prima etapă programează meciuri până în 11 septembrie.

Principalii marcatori ai partidei au fost Akimenko 6 goluri, Negru 5, Buzle 5, Vujovic 4, pentru Dinamo, respectiv Hossu 4, Bizău 5, Coman 3, Ostace 3, pentru Universitatea Cluj, care este pregătită de fosta internaţională Carmen Amariei, singura antrenoare din liga masculină, scrie News.ro.

Meciul de vineri s-a disputat în devans, la cererea echipei Dinamo Bucureşti, care a motivat că doreşte să aibă mai multe zile la dispoziţie pentru a pregăti debutul din grupa A a Ligii Campionilor, în 10 septembrie, pe teren propriu, cu Sporting Club de Portugal.

Dinamo nu glumește! N-a avut milă în primul meci din campionat cu U Cluj. Liga Zimbrilor se vede pe Pro Arena și VOYO

