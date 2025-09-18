Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu (33 WTA, favorită nr. 8) a fost eliminată joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce s-a înclinat în trei seturi, 6-4, 6-7 (10/12), 1-6, în faţa cehoaicei Barbora Krejcikova (39 WTA).



În prima confruntare dintre cele două jucătoare, Krejcikova, câştigătoarea de la Roland Garros (2021) şi Wimbledon (2024), s-a impus după o partidă de aproape trei ore în faţa britanicei de origine română, câştigătoare în 2021 la US Open, care a irosit trei mingi de meci. Krejcikova a avut patru aşi şi a comis zece duble greşeli, iar Răducanu patru aşi şi două duble greşeli.

Răducanu, out de la Seul



Cehoaica va juca în runda următoare cu poloneza Iga Swiatek (2 WTA, principala favorită) care în optimi a eliminat-o pe românca Sorana Cîrstea (66 WTA) cu 6-3, 6-2.



Aşa cum se ştie, turneul de la Seul a fost câştigat în 2015 de Irina Begu, iar Monica Niculescu a jucat finala în 2016.



Rezultate de joi de la simplu feminin din optimi de finală:

Iga Swiatek (Polonia/N.1) - Sorana Cîrstea (România) 6-3, 6-2

Suzan Lamens (Olanda) - Diana Şnaider (Rusia/N.5) 6-4, 6-4

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.2) - Lois Boisson (Franţa) 4-6, 6-2, 6-2

Ella Seidel (Germania) - Beatriz Maia Haddad (Brazilia/N.6) 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 7-5

Katerina Siniakova (Cehia) - Daria Kasatkina (Australia/N.4) 7-6 (7/2), 6-2

Barbora Krejcikova (Cehia) - Emma Răducanu (Marea Britanie/N.8) 4-6, 7-6 (12/10), 6-1.

