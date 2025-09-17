La scurt timp după meciul excelent reușit de Sorana Cîrstea, la Seul, pe teren a intrat o altă româncă, Jaqueline Cristian (27 de ani, 41 WTA) pentru o partidă și mai așteptată de către iubitorii tenisului din țară.

Asta pentru că de partea cealaltă a fileului s-a aflat Emma Răducanu (22 de ani, 33 WTA), britanica născută dintr-o mamă chinezoaică și un tată român. Și duelul mult așteptat n-a dezamăgit!

Primul set a fost cât un meci întreg, la fete. Cu niște game-uri lungi, scorul a fost egal până la 3-3. Din păcate, de aici Jaqueline a fost dominată, în mod clar, de adversara ei și a cedat trei game-uri la rând, dar și setul: 3-6 după 70 de minute.

Actul secund a început cu sportiva din România trecându-și în cont primele două game-uri. Din păcate pentru noi însă, Emma a fost capabilă să-și demonstreze clasa superioară: 3-3. De această dată, egalitatea s-a păstrat și după următoarele două game-uri (4-4), după care Răducanu a ieșit la rampă. Încă o dată! Britanica a făcut, mai întâi, break la 30, după care și-a făcut serviciul pentru a pune capăt meciului: 6-3, 6-4 după 2 ore și 5 minute.

În turul II de la Korea Open, Emma Răducanu o va întâlni pe cehoaica Barbora Krejcikova (29 de ani, 39 WTA).

