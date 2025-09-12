Rică Răducanu a vorbit despre situația în care se află Rapid în acest debut de sezon.

Rică Răducanu: ”Nu mă gândesc la titlu, eu nu cred că putem să ne aruncăm la titlu, să nu ne repezim, dar ar fi mișto!”

Fostul mare portar a mărturisit că nu are speranțe la titlu pentru formația sa de suflet, însă consideră că giuleștenii pot spera la primele trei locuri pentru a ajunge în cupele europene.

”La ce e acolo, la ce fotbal avem, e foarte bine pe ce loc e Rapid. Eu le-am zis: ’Băi, tată, jucați pe bani ca lumea, rapidiștii vă iubesc, patronul dă bani’. Acum nu mai e ca pe timpul nostru cu întreprinderea să te țină, patronul dă bani, că și ăla trebuie să ia bani.

’Pentru voi trageți tare și s-ar putea să prindeți primele trei locuri’. Nu mă gândesc la titlu, eu nu cred că putem să ne aruncăm la titlu, să nu ne repezim, dar ar fi mișto.

Primele trei joacă în cupele europene, sunt bani mulți și acolo, și pentru club, și pentru ei, și pentru suporteri. Mergem, ne mai vede lumea, mai aude de Rapid București, că e a noastră”, a spus Rică Răducanu pentru PRO TV și Sport.ro.

