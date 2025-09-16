Suspansul se prelungește pentru iubitorii tenisului din România. Sport.ro a scris, astăzi dimineață, despre turneul de la Seul, în care urma să le vedem pe teren pe cele mai bune românce din clasamentul WTA: Jaqueline Cristian (41 WTA) și Sorana Cîrstea (66 WTA).

Prima urma să o întâlnească pe Emma Răducanu (22 de ani, 33 WTA, Marea Britanie), într-o confruntare foarte interesantă pentru fanii noștri, în condițiile în care tatăl Emmei e un român stabilit în Anglia. După acest meci, ar fi trebuit să o vedem la lucru pe Sorana Cîrstea, un pic ghinionistă la Seul, după cum sport.ro a explicat aici.

Din păcate, ambele partide au ieșit din programul zilei, la Korea Open 2025. Pentru că ploaia a dat desfășurarea meciurilor peste cap și inclusiv duelul Shnaider – McNally a fost oprit, înainte de setul decisiv. Cum prognoza meteo n-a fost favorabilă, organizatorii Korea Open au luat decizia de a anula toate partidele programate pentru astăzi.

Ceea ce înseamnă că meciurile Jaqueline Cristian – Emma Răducanu și Sorana Cîrstea – Anastasia Zakharova se vor juca, mâine, cel mai probabil, după ora 12.00, ora României.

