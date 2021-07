Sorana Cirstea, aparitie sexy pe strazile din Romania dupa revenirea de la Wimbledon. Ce ii reproseaza Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak 

Sorana Cirstea a facut show pe Instagram cu doua imagini in care si-a etalat aspectul fizic de invidiat.

Sorana Cirstea este indragostita de obiectele vestimentare pe care le primeste din partea sponsorului sau tehnic, New Balance. Dupa incheierea turneului de la Wimbledon, Sorana Cirstea a revenit in tara si a facut o plimbare in timpul careia s-a pozat, iar imaginile preluate au facut furori pe Instagram.

Dupa infrangerea suferita in turul 3 al competitiei de la Wimbledon, in fata Emmei Raducanu, Sorana Cirstea a dezvaluit ca a jucat intregul turneu cu o ruptura musculara de 1,5 centimetri la muschiul pectineu, motiv pentru care a ales sa isi ia o pauza de recuperare.

Sezonul 2021 este cel mai bun al carierei Soranei Cirstea, care a cucerit titlul WTA 500 la Istanbul, a jucat finala la Strasbourg si a obtinut rezultate notabile in ultimele doua turnee de mare slem; la Roland Garros, Cirstea a acces in saptamana a doua de concurs, oprindu-se in faza optimilor de finala, in vreme ce la Wimbledon i-a lipsit doar o victorie pentru a egala acelasi rezultat.

Jucatoarea din Targoviste este una dintre cele mai bune 4 jucatoare de tenis ale Romaniei care nu vor merge la Olimpiada, motiv pentru care ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak a tinut sa-i reproseze lipsa de interes acordat Jocurilor Olimpice: "Daca ma uit, asa ca un om care nu sunt din sport, si vad un comunicat din partea Federatiei ca aceste sportive nu participa peste o luna la Jocurile Olimpice, ca sunt accidentate si ma uit la televizor ca Sorana Cirstea joaca in optimi la Wimbledon, cumva mi se pare foarte ciudat. Sorana spunea ca a jucat la Wimbledon chiar daca avea ruptura musculara. Vedeti? Atunci ar putea sa joace si la Jocurile Olimpice," a afirmat Eduard Novak pentru Antena 1.