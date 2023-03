El este tenismenul care bate jucători din top 10 ATP și „rupe topurile” în Spotify: italianul a dat lovitura

Lorenzo Sonego (27 de ani, 60 ATP) și-a demonstrat polivalența, dincolo de terenul de tenis.

Jucătorul italian care a atins locul 21 în ierarhia mondială drept cea mai înaltă clasare a lansat un single intitulat „O singură secundă”, care a reușit să strângă peste un milion de audiții pe aplicația Spotify.

Împreună cu cel mai bun prieten al său, Lorenzo Sonego a compus o piesă ritmată, cu iz estival, care vorbește despre iubire.

„Dacă mă suni, o să-ți răspund, promit

din noapte până-n zori,

de la apus până la răsărit,

lumea vine, lumea pleacă,” sunt versurile refrenului piesei care a convins peste un milion de persoane să o asculte.

Sonego: 'It was a hobby and a joke with my best friend (...) now we want to do a new song every year together'

Go get that Dua Lipa collab, SoneGOAT ????pic.twitter.com/IwuBnvcgS6