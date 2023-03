Retrasă din tenisul profesionist la 41 de ani fără trei săptămâni, Serena Williams nu se împacă ușor cu această decizie care i-a schimbat cursul vieții.

Jucătoarea americană de tenis cu 23 de titluri de mare șlem în palmares a declarat în repetate rânduri că se gândește la o potențială revenire în tenis, subiect readus în discuție de ea însăși, printr-o postare intrigantă publicată în dimineața zilei de 8 martie.

Everyday I miss playing than I think about training for 8+hrs a day…. It’s not that bad right?