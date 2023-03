Sorana Cîrstea (32 de ani, 83 WTA) a reușit una dintre marile victorii ale carierei, în faza optimilor de finală ale turneului WTA 1000 de la Indian Wells, ediția 2023.

Sportiva din România a învins-o pe Caroline Garcia (29 de ani, 5 WTA), din Franța, scor 6-4, 4-6, 7-5, după o luptă crâncenă, de două ore și douăzeci și patru de minute.

Smiles all around ????@sorana_cirstea takes out the No.5 seed Garcia in three sets! pic.twitter.com/Jl2luEaZ2m