FC Barcelona a semnat un nou acord cu Spotify, sponsorul principal al echipei din 2022, într-un contract care aduce clubului venituri totale de aproximativ 460 de milioane de euro până în 2034.



Noul acord include prezența logo-ului Spotify pe tricourile de joc și de antrenament ale echipelor masculine și feminine, dar și drepturile de denumire ale stadionului „Camp Nou”, care va purta numele „Spotify Camp Nou”.



Barcelona a dat lovitura: 460.000.000 de euro!



Contractul pentru tricouri va aduce Barcelona aproximativ 75 de milioane de euro pe sezon (65 milioane pentru tricourile de joc și 10 milioane pentru cele de antrenament), respectiv 300 de milioane de euro pentru perioada 2026–2030.



În aceeași perioadă, drepturile de denumire pentru stadion vor aduce clubului 80 de milioane de euro, iar prelungirea acordului pentru Camp Nou până în 2034 poate aduce încă 80 de milioane, suma care duce valoarea totală a contractului la nici mai mult, nici mai puțin de 460 de milioane de euro.

