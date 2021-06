Toate meciurile de la Cammpionatul European se vad la PRO TV si pe VOYO.RO!



Suedia si Ucraina se intalnesc azi, de la ora 22:00, pe stadionul Hampden Park din Glasgow, in optimile de finala ale EURO 2020.

Suedia s-a calificat in "optimi" dupa ce a castigat Grupa E. Echipa nordica a remizat cu Spania (0-0) si a invins Slovacia (1-0) si Polonia (3-2).

Ucraina a ajuns in aceasta faza a competitiei dupa ce a incheiat pe locul 3 in Grupa C. Ucrainenii au fost invins de Tarile de Jos (2-3) si de Austria (0-1) si au trecut de Macedonia de Nord (2-1).

Meciul Suedia - Ucraina va fi condus de o brigada de arbitri din Italia. Daniele Orsato se va afla la centru, iar Alessandro Giallatini si Fabiano Preti vor fi asistenti. Arbitru de rezerva a fost desemnat Davide Massa.

Invingatoarea duelului Suedia - Ucraina va juca in sferturile de finala, sambata, 3 iulie, la Roma, cu castigatoarea din partida Anglia - Germania.

Echipele probabile:

Suedia: Olsen - Lusting, Lindelof, Danielson, Augustinsson - Larsson, Ekdal, Olssol, Forsberg - Quaison, Isak

Selectioner: Janne Andersson

Ucraina: Bushchan - Karavaev, Matviyenko, Zabarnyi, Mykolenko - Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Tsyhankov

Selectioner: Andriy Shevchenko