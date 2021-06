Intrebat cum a gestionat pierderea unui set, Andy Murray a facut publicul de la Wimbledon sa rada in hohote: "Simplu, m-am dus la toaleta, am facut un dus, un felul 1 si am revenit!"

Andy Murray a fost omul primei zile de concurs a turneului de la Wimbledon, editia 2021.

Revenit la Wimbledon pentru prima oara din 2017 incoace, Andy Murray l-a invins in turul inaugural pe numarul 28 ATP, Nikoloz Basilashvili, scor 6-4, 6-3, 5-7, 6-3. Dublul campion al Grand Slam-ului londonez, clasat pe locul 118 mondial a condus cu 5-0 in setul al treilea, dar a gestionat cu brio tensiunea adusa de al patrulea set.

Intrebat despre maniera in care a gestionat dezamagirea pierderii setului trei, Andy Murray a facut publicul prezent pe Centre Court sa rada, spunand: "M-am dus sa fac un dus, am mers la toaleta, am facut un felul 1, iar apoi..." a spus Murray, provocand rasete puternice in randul miilor de spectatori prezenti in tribunele Arenei Centrale.

Andy ???????????? pic.twitter.com/wlU8Dy983F — Andy Murray Fan Club (@MagicMurrayFans) June 28, 2021

"Nu stiu de ce oamenii continua sa ma intrebe daca acesta este ultimul turneu. Voi continua sa joc. Basilashvili e in top 30 ATP, iar eu abia am jucat niste meciuri in acest an si l-am batut," a declarat Andy Murray (34 de ani) la finalul meciului care a ridicat in picioare asistenta prezenta sub acoperisul tras al Terenului Central de la Wimbledon.

Favoritul gazdelor, Andy Murray va juca in turul secund cu un jucator venit din calificari, fie ca va fi Oscar Otte (151 ATP) ori Arthur Rinderknech (109 ATP). Marea Britanie a fost lasata insa fara cea mai buna jucatoare pe tabloul feminin, Johanna Konta fiind descalificata din cauza faptului ca un om din staff-ul sau a fost depistat pozitiv la testul COVID-19, iar toate contactele directe ale acestuia au fost izolate timp de 10 zile.

"E o mizerie, o mizerie! Imi pare tare rau pentru ea. E o situatie oribila in care sa te regasesti, dar din pacate nu putem face nimic," a declarat Andy Murray despre situatia Johannei Konta, noteaza Tennis Head.

Heart. Determination. Murray.@andy_murray seals a battling victory on his return to singles action at #Wimbledon, overcoming Basilashvili 6-4, 6-3, 5-7, 6-3 pic.twitter.com/Z2OjYYyrjy — Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2021