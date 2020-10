A vazut CTP alt meci? Jurnalistul, indulgent cu Simona Halep, dupa 1-6, 2-6 in optimile RG: "Simona a fost in cea mai buna forma a ei. Nici n-am ce sa-i reprosez!"

CTP nu a avut ce sa-i reproseze Simona Halep dupa un esec istoric, scor 1-6, 2-6 la Roland Garros.

Cristian Tudor Popescu a lansat elogii la adresa polonezei Iga Swiatek (19 ani, 54 WTA), care a reusit sa o invinga pe Simona Halep in optimile Roland Garros dupa doar o ora si opt minute de joc.

La prima calificare in sferturile unui Grand Slam, Iga Swiatek se lauda cu faptul ca a provocat o contra-performanta istorica din partea unei principale favorite la castigarea Roland Garros: Halep este prima favorita care iese din turneu dupa un meci in care a castigat doar trei game-uri.

"Mobra, calcata de un Harley-Davidson. Nu cred ca vreo mare jucatoare din aceasta lume putea sa-i faca fata astazi tinerei poloneze Iga Swiatek. Nici n-am ce sa-i reposez Simonei: ce sa faci cand adversara serveste excelent, returneaza imparabil, loveste decisiv, tare si precis, si cu dreapta, si cu reverul, si mai pune, exact cand trebuie, si niste scurte de neajuns...

Iga Swiatek, un talent de mare viitor, a fost in ZONA... Peste draga noastra Mobra Simona a dat azi un Harley-Davidson!... Nici Papa Francisc, nici Dumnezeu din ceruri, nici spectatorii nu puteau sa faca azi ceva in fata Igai Swiatek", a comentat jurnalistul CTP intr-o postare publicata pe Facebook si intr-un interviu oferit pentru ProSport.

"N-am ce sa-i reprosez Simonei. Tomas Berdych spunea, tot dupa un meci pierdut la Paris contra unui outsider, un francez clasat cu mult in urma lui: «Astfel de lucuri se intampla». Daca o jucatoare nimereste o astfel de zi, exceptionala!, cand e in zona, in transa, ii intra totul, n-ai nicio sansa!

Swiatek este categoric o jucatoare extrem de talentata, de mare viitor, care a incercat sa faca aproape tot ce a incercat si Anisimova. Insa starea ei psihica a fost total diferita fata de cea a americancei. A lovit decisiv atat cu dreapta, cat si cu reverul, nu a intrat in jocul Simonei. A pasit pe teren cu sentimentul ca nu are ce pierde si ca i se da voie sa incerce orice. A oferit o paleta de executii care nu lasa nicio bresa. A lovit foarte bine, tare, la linie. Inexpugnabila! Si-a ales foarte bine loviturile, a pus niste scurte impecabile.

A servit exceptional, exercitand o presiune continua asupra Simonei pe serviciu, a crispat-o continuu cu returul, de multe ori imparabil, iar Simona a fost nevoita sa serveasca lung cu a doua minge. Stia ca daca va servi scurt va fi executata. De aici dublele greseli si destramarea jocului Simonei.

Halep a fost in cea mai buna forma a ei, dar nu putea sa-i faca fata azi lui Swiatek. I-a intrat absolut orice minge. Altadata, nu se stie. Nicio minge in tenis nu seamana cu cealalta. O sa vedem ce se va intampla cu aceasta jucatoare din Polonia in viitor," a adaugat Cristian Tudor Popescu pentru GSP.

