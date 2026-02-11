Schiorul elveţian Franjo von Allmen a cucerit a treia sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după ce s-a impus miercuri în proba de slalom super-uriaş din staţiunea italiană Bormio, scrie EFE.

Von Allmen, campion olimpic la coborâre, la combinata alpină pe echipe și acum la slalom super-uriaș

Von Allmen, 24 de ani, care sâmbătă a câştigat aurul la coborâre şi luni la combinata alpină pe echipe, a ieşit învingător miercuri cu timpul de 1 min 25 sec 32/100, fiind urmat la 13/100 de americanul Ryan Cochran-Siegle, care a repetat argintul de la Beijing din 2022, şi la 28/100 de conaţionalul său Marco Odermatt, care a dominat clar Cupa Mondială din ultimele sezoane.

În palmaresul olimpic al probei de slalom super-uriaş, von Allmen îi succede austriacului Matthias Mayer, campionul olimpic de la PyeongChang 2018 şi Beijing 2022.

Performanțe similare au mai fost doar în 1956 și 1968

Von Allmen devine primul schior alpin elveţian cu trei titluri olimpice în palmares şi al treilea cu trei medalii de aur la aceeaşi ediţie a Jocurilor de iarnă după două legende: francezul Jean-Claude Killy (Grenoble 1968) şi austriacul Anton Sailer (Cortina d'Ampezzo 1956), subliniază Agerpres.

Intangibil în Cupa Mondială, pe care urmează s-o câştige a cincea oară în acest sezon, Odermatt a venit la Bormio sperând să câştige trei sau chiar patru medalii de aur, dar a obţinut până acum un argint şi un bronz.