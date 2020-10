EXCLUSIV | CTP explica principala cauza a esecului Simonei Halep: "Swiatek a fost imparabila la retur si a stresat-o continuu pe Simona!" 

CTP a explicat pentru sport.ro care a fost unul dintre principalii factori care au condus la infrangerea Simonei Halep in optimile RG 2020.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a apreciat ca Simona Halep a avut mari probleme la serviciu in fata Igai Swiatek din cauza retururilor imparabile executate de poloneza, factor care a contribuit decisiv la eliminarea numarului 2 WTA in optimile Roland Garros 2020. Halep a fost invinsa in doar 68 de minute de joc de catre numarul 54 WTA, scor 6-1, 6-2.

"N-am ce sa ii reprosez Simonei, mare lucru nu avea ce sa faca in fata unei jucatoare aflata in zona. I-a iesit tot, lovituri de dreapta si de stanga, tari, precise, decisive si cu reverul, si cu dreapta, seriviciu excelent, retur imparabil care a si stresat-o continuu pe simona, a obligat-o sa faca duble greseli la serviciu. Daca servea mai moale, imediat era executata de Iga Swiatek," a declarat Cristian Tudor Popescu in exclusivitate pentru sport.ro.

"Si-atunci ce sa faci, cand nu iti ofera nicio bresa, practic, in tot registrul tenisului a fost inexpugnabila. Nu i-a lasat nicio sansa Simonei! Cateodata un astfel de jucator, un outsider, prinde o zi de gratie si indiferent cine i se afla in fata, castiga! Nu cred ca vreo mare jucatoare a lumii putea sa ii faca fata Igai Swiatek. Simona, la cei 29 de ani, nu este nici pe departe o jucatoare batrana. Meciul l-a castigat poloneza, nu l-a pierdut Simona!", a adaugat CTP pentru sport.ro.

Simona Halep a devenit autoarea unei contra-performante istorice la Paris. Castigand doar trei game-uri in meciul cu Iga Swiatek, romanca a intrat in istoria turneului, nicio alta favorita principala a turneului nemaipierzand, de-a lungul anilor, intr-o maniera atat de drastica.