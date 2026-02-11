Internaţionalul egiptean, Mohamed Salah, atacantul celor de la Liverpool, este dorit de echipa saudită Al-Ittihad Jeddah. Informația a fost oferită, astăzi, de site-ul footmercato.com.

Conform sursei citate, agentul lui Salah a fost contactat de oficialii lui Al-Ittihad şi, spre deosebire de anul trecut, când s-a mai aflat în vizorul unor cluburi din Arabia Saudită, atacantul este mult mai deschis acum unei plecări în regatul din Golful Persic.

Al-Ittihad s-a despărţit în această iarnă de atacantul francez, Karim Benzema. Acesta a semnat cu rivala Al-Hilal Riad, în timp ce o altă vedetă din lotul său, Ngolo Kante, a plecat în Turcia, la Fenerbahce Istanbul.

În vârstă de 33 de ani, Mohamed Salah joacă din 2017 la Liverpool, care l-a transferat de la AS Roma. Potrivit Agerpres, egipteanul a marcat peste 400 de goluri în tricoul "cormoranilor", alături de care a cucerit două titluri în Premier League şi două Ligi ale Campionilor, între alte trofee.