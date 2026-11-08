E gata? Sorana Cîrstea a făcut anunțul după anul fabulos: ”Am ajuns la capătul puterilor”

E gata? Sorana Cîrstea a făcut anunțul după anul fabulos: ”Am ajuns la capătul puterilor” Tenis
SPORT.RO
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Sorana Cîrstea a transmis un mesaj după eliminarea de la turneul de la Hong Kong.

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Sorana CirsteaTenisWTAhong kong
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Tenismena româncă a fost eliminată din „sferturile” turneului WTA 250 de la Hong Kong de rusoaica Alexandra Shubladze.

În urma acelui meci încheiat 0-2 (2-6, 3-6), Sorana Cîrstea a pus capăt acestui sezon, considerat cel mai bun din cariera sa.

Ce mesaj a transmis Sorana Cîrstea la capătul acestui sezon

Sportiva anunțase la începutul anului acesta că 2026 ar putea fi ultimul ei an în circuitul WTA.

La 36 de ani, numărul 15 mondial ar putea „agăța racheta în cui”, în urma unui an fabulos, iar prin ultima sa postare lasă de înțeles că se gândește serios să ia această decizie.

După turneul de la Hong Kong, Sorana Cîrstea a transmis pe pagina sa oficială de Instagram că „a ajuns la capătul puterilor” la finalul acestui an, dar a încheiat într-o notă optimistă. Românca se bucură de felul în care a decurs 2026 pentru ea.

„Mulțumesc, Asia, pentru amintirile minunate! Pe măsură ce acest an se apropie de final, simt că am ajuns la capătul puterilor, atât din punct de vedere mental, cât și fizic. Cu toate acestea, a fost un an incredibil, pentru care am atât de multe motive să fiu recunoscătoare. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și susținerea voastră!”, a transmis Sorana Cîrstea, pe rețelele sociale.

Rămâne de văzut de decizie va lua Sorana Cîrstea, care la 36 de ani și-a încununat cariera cu performanțe notabile în 2026.

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George Cosac: "Cred că Sorana Cîrstea va mai juca. Fizic și emoțional e în cea mai bună perioadă a carierei"

Vineri, Sorana a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de la Hong Kong, după 2-6, 3-6 contra rusoaicei Alexandra Shubladze (136 WTA, 21 de ani). A fost ultimul meci al româncei în circuitul profesionist în cazul în care își va păstra decizia anunțată în decembrie, potrivit căreia la finalul lui 2026 va pune stop.

Totuși, pe parcursul acestui an, Sorana a lăsat de înțeles că ar putea reveni asupra deciziei. George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, este și el de părere că performanțele recente o vor determina pe jucătoarea antrenată de Adrian Cruciat să rămână în circuit și în 2027.

"Antrenorul Soranei, Adrian Cruciat, face parte din Comitetul Director. Sincer, n-am vorbit pe tema asta cu el, dar, din punctul meu de vedere, cred că va continua. Nu cred că va pune stop. E cea mai bună perioadă a carierei ei, este relaxată, iar din punct de vedere fizic și emoțional stă cel mai bine. Eu cred că va mai juca.

Așa văd eu. Sigur, nu sunt antrenorul ei, dar fizic și emoțional mi se pare în cea mai bună perioadă a carierei ei", a spus George Cosac, pentru PRO TV.

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