E gata? Sorana Cîrstea a făcut anunțul după anul fabulos: ”Am ajuns la capătul puterilor”

Tenismena româncă a fost eliminată din „sferturile” turneului WTA 250 de la Hong Kong de rusoaica Alexandra Shubladze.

În urma acelui meci încheiat 0-2 (2-6, 3-6), Sorana Cîrstea a pus capăt acestui sezon, considerat cel mai bun din cariera sa.

Ce mesaj a transmis Sorana Cîrstea la capătul acestui sezon

Sportiva anunțase la începutul anului acesta că 2026 ar putea fi ultimul ei an în circuitul WTA.

La 36 de ani, numărul 15 mondial ar putea „agăța racheta în cui”, în urma unui an fabulos, iar prin ultima sa postare lasă de înțeles că se gândește serios să ia această decizie.

După turneul de la Hong Kong, Sorana Cîrstea a transmis pe pagina sa oficială de Instagram că „a ajuns la capătul puterilor” la finalul acestui an, dar a încheiat într-o notă optimistă. Românca se bucură de felul în care a decurs 2026 pentru ea.

„Mulțumesc, Asia, pentru amintirile minunate! Pe măsură ce acest an se apropie de final, simt că am ajuns la capătul puterilor, atât din punct de vedere mental, cât și fizic. Cu toate acestea, a fost un an incredibil, pentru care am atât de multe motive să fiu recunoscătoare. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și susținerea voastră!”, a transmis Sorana Cîrstea, pe rețelele sociale.

Rămâne de văzut de decizie va lua Sorana Cîrstea, care la 36 de ani și-a încununat cariera cu performanțe notabile în 2026.