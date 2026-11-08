Dalian Yingbo a cucerit primul său titlu din istorie, după ce a învins Tianjin Jinmen Tiger (3-1), în ultima etapă. Contracandidata Chengdu Rongcheng avea nevoie de doar un egal pentru a încheia pe primul loc, însă a pierdut contra lui Shandong Taishan (2-3) și a ratat trofeul.

Chipciu, de la "Șepcile Roșii", mesaj pentru Stanciu: "Ai mai pus o șapcă pe un trofeu"

Pentru Nicolae Stanciu a fost poate ultimul meci în tricoul lui Dalian Yingbo. Contractul său expiră la finalul acestui an calendaristic, iar în ultimele luni U Cluj și FCSB și-au exprimat public interesul pentru serviciile sale.

Alexandru Chipciu (37 de ani), căpitanul "șepcilor roșii" l-a felicitat pe Stanciu pentru titlul cucerit în China și a părut să îi transmită un mesaj indirect mijlocașului prin folosirea - poate nu întâmplătoare - a cuvântului "șapcă".

"Daaaaa! Bravo, Nicule! Ești un monstru! Ai mai pus o șapcă pe un trofeu!", a scris Chipciu, bun prieten cu Stanciu. Cei doi au fost colegi la FCSB, Anderlecht și Sparta Praga.