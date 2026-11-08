FOTO Mesaj voalat? Ce i-a transmis Chipciu lui Stanciu, după titlul cucerit în China

Mesaj voalat? Ce i-a transmis Chipciu lui Stanciu, după titlul cucerit în China Superliga
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu a devenit campion în China cu Dalian Yingbo și a ajuns la 7 titluri cucerite de-a lungul carierei.

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Nicolae StanciuDalian YingboChinaU ClujAlexandru Chipciu
Din articol

Dalian Yingbo a cucerit primul său titlu din istorie, după ce a învins Tianjin Jinmen Tiger (3-1), în ultima etapă. Contracandidata Chengdu Rongcheng avea nevoie de doar un egal pentru a încheia pe primul loc, însă a pierdut contra lui Shandong Taishan (2-3) și a ratat trofeul.

Chipciu, de la "Șepcile Roșii", mesaj pentru Stanciu: "Ai mai pus o șapcă pe un trofeu"

Pentru Nicolae Stanciu a fost poate ultimul meci în tricoul lui Dalian Yingbo. Contractul său expiră la finalul acestui an calendaristic, iar în ultimele luni U Cluj și FCSB și-au exprimat public interesul pentru serviciile sale.

Alexandru Chipciu (37 de ani), căpitanul "șepcilor roșii" l-a felicitat pe Stanciu pentru titlul cucerit în China și a părut să îi transmită un mesaj indirect mijlocașului prin folosirea - poate nu întâmplătoare - a cuvântului "șapcă".

"Daaaaa! Bravo, Nicule! Ești un monstru! Ai mai pus o șapcă pe un trofeu!", a scris Chipciu, bun prieten cu Stanciu. Cei doi au fost colegi la FCSB, Anderlecht și Sparta Praga.

Nicolae Stanciu nu a făcut încă un anunț clar cu privire la viitorul său. În septembrie, anunța că prima opțiune o are Dalian Yingbo, dorindu-și să rămână în China, însă până acum nu a semnat prelungirea contractului.

Stanciu, la al șaptelea titlu de campion din carieră

Dalian Yingbo, club fondat în 2021, a câștigat în premieră titlul de campioană. Stanciu a contribuit din plin la această performanță, cu 10 goluri și 5 pase decisive în 27 de meciuri jucate.

Stanciu este pentru a doua oară campion în China. A mai cucerit titlul cu Wuhan Three Towns, în 2022.

Mijlocașul naționalei României poate fi descris drept "omul trofeu". Pe lângă cele două titluri din China, a mai fost campion în România (cu FCSB, de două ori), în Cehia (cu Slavia Praga, de două ori) și în Belgia (o dată, cu Anderlecht).

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