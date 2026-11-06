Românca era principala favorită a competiției, în timp ce adversara sa a ajuns pe tabloul principal după două victorii în calificări. Shubladze a început excelent partida și a câștigat primele patru game-uri. În setul secund, Cîrstea a revenit de la 1-3 și a egalat la 3, însă rusoaica a câștigat ultimele trei game-uri și a obținut calificarea în semifinale, unde o va întâlni pe americanca Claire Liu.

Ce au scris americanii după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în sferturi la Hong Kong

Publicația Tennis World USA a tratat eliminarea româncei drept ultimul meci din cariera sa și a titrat: „Cariera Soranei Cîrstea se încheie cu o înfrângere surprinzătoare în sferturile de finală, în fața unei jucătoare venite din calificări”.

„Dacă Sorana Cîrstea nu se răzgândește și nu decide să continue să joace și după 2026, Hong Kong va rămâne ultimul turneu al carierei sale”, au mai scris americanii.

În acest sezon, Cîrstea a câștigat turneul de la Cluj-Napoca și a atins cel mai bun loc al carierei în clasamentul mondial, poziția a 15-a. Românca a încheiat anul cu un bilanț de 42 de victorii și 18 înfrângeri.