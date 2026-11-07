EXCLUSIV Se retrage Sorana Cîrstea sau continuă? George Cosac e convins după eliminarea de la Hong Kong

Se retrage Sorana Cîrstea sau continuă? George Cosac e convins după eliminarea de la Hong Kong Tenis
SPORT.RO
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Sorana Cîrstea nu a făcut un anunț ferm legat de retragerea sa, iar mulți se întreabă dacă sportiva clasată pe locul 15 WTA va mai fi prezentă în circuit și în 2027.

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La 36 de ani, Sorana Cîrstea se află în cea mai bună perioadă a carierei, iar 2026 a fost un an fabulos, în care a înregistrat 42 de victorii și 18 eșecuri, a cucerit trofeul la Transylvania Open și a atins cea mai bună clasare a sa - locul 15. De asemenea, la Roland Garros a ajuns până în faza sferturilor de finală.

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George Cosac: "Cred că Sorana Cîrstea va mai juca. Fizic și emoțional e în cea mai bună perioadă a carierei"

Vineri, Sorana a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de la Hong Kong, după 2-6, 3-6 contra rusoaicei Alexandra Shubladze (136 WTA, 21 de ani). A fost ultimul meci al româncei în circuitul profesionist în cazul în care își va păstra decizia anunțată în decembrie, potrivit căreia la finalul lui 2026 va pune stop.

Totuși, pe parcursul acestui an, Sorana a lăsat de înțeles că ar putea reveni asupra deciziei. George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, este și el de părere că performanțele recente o vor determina pe jucătoarea antrenată de Adrian Cruciat să rămână în circuit și în 2027.

"Antrenorul Soranei, Adrian Cruciat, face parte din Comitetul Director. Sincer, n-am vorbit pe tema asta cu el, dar, din punctul meu de vedere, cred că va continua. Nu cred că va pune stop. E cea mai bună perioadă a carierei ei, este relaxată, iar din punct de vedere fizic și emoțional stă cel mai bine. Eu cred că va mai juca.

Așa văd eu. Sigur, nu sunt antrenorul ei, dar fizic și emoțional mi se pare în cea mai bună perioadă a carierei ei", a spus George Cosac, pentru PRO TV.

Arina Sabalenka, cea mai cunoscută „victimă” a Soranei Cîrstea în 2026

Campioană la Tashkent (2008), Istanbul (2021), Cleveland (2025) și Cluj-Napoca (2026), Sorana Cîrstea a demonstrat în acest an că traversează cea mai bună formă a carierei și când vine vorba de întâlnirile cu jucătoarele din top 10-20 mondial.

Prezentă de 25 de săptămâni în pragul ierarhic care numără doar primele douăzeci de jucătoare ale Planetei, Sorana Cîrstea oferă lecții de longevitate tinerelor jucătoare, arătând că urcarea până aici nu a fost întâmplătoare, fiind susținută de jumătate de an.

Revenirea de la 0-1 la seturi, semnată în fața Arinei Sabalenka, în turul trei al competiției WTA 1000 de la Roma, rămâne cea mai impunătoare victorie a celui mai bun an din cariera Soranei Cîrstea.

2-6, 6-3, 7-5 a fost scorul unei întâlniri în care Cîrstea a demonstrat în setul decisiv că nu a fost vorba doar despre o relaxare a Sabalenkăi, ci și despre abilitatea de a găsi slăbiciunile jucăotarei care a ocupat locul întâi WTA la ora disputării jocului. În plus, scorul meciurilor directe dintre cele două relevă același lucru, echilibru, 2-2.

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