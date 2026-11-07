La 36 de ani, Sorana Cîrstea se află în cea mai bună perioadă a carierei, iar 2026 a fost un an fabulos, în care a înregistrat 42 de victorii și 18 eșecuri, a cucerit trofeul la Transylvania Open și a atins cea mai bună clasare a sa - locul 15. De asemenea, la Roland Garros a ajuns până în faza sferturilor de finală.

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George Cosac: "Cred că Sorana Cîrstea va mai juca. Fizic și emoțional e în cea mai bună perioadă a carierei"

Vineri, Sorana a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de la Hong Kong, după 2-6, 3-6 contra rusoaicei Alexandra Shubladze (136 WTA, 21 de ani). A fost ultimul meci al româncei în circuitul profesionist în cazul în care își va păstra decizia anunțată în decembrie, potrivit căreia la finalul lui 2026 va pune stop.

Totuși, pe parcursul acestui an, Sorana a lăsat de înțeles că ar putea reveni asupra deciziei. George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, este și el de părere că performanțele recente o vor determina pe jucătoarea antrenată de Adrian Cruciat să rămână în circuit și în 2027.

"Antrenorul Soranei, Adrian Cruciat, face parte din Comitetul Director. Sincer, n-am vorbit pe tema asta cu el, dar, din punctul meu de vedere, cred că va continua. Nu cred că va pune stop. E cea mai bună perioadă a carierei ei, este relaxată, iar din punct de vedere fizic și emoțional stă cel mai bine. Eu cred că va mai juca.

Așa văd eu. Sigur, nu sunt antrenorul ei, dar fizic și emoțional mi se pare în cea mai bună perioadă a carierei ei", a spus George Cosac, pentru PRO TV.