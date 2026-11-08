Portarul titular al României, stabilit? "Cel mai probabil, el va apăra cu Polonia"

Gică Hagi a anunțat, sâmbătă, lotul de 26 de jucători convocați pentru această acțiune. Nu mai puțin de 12 jucători aflați în lotul precedentei acțiuni nu se mai află în planurile selecționeruluia pentru cele două partide din noiembrie. Numele noi de acum sunt Ștefan Târnovanu, Laurențiu Popescu, Marius Corbu, Ianis Stoica și Florinel Coman.
Antrenorul de la Legia Varșovia: "Cel mai probabil, Otto Hindrich va apăra contra Poloniei"
Hagi a fost nevoit să facă modificări și la nivelul portarilor. Ionuț Radu a acuzat o problemă medicală la umărul drept și a preferat să se folosească de această pauză pentru a fi tratat. Goalkeeperii convocați pentru această acțiune sunt Otto Hindrich (Legia Varșovia), Ștefan Târnovanu (FCSB) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova).
Marek Papszun (52 de ani), antrenorul celor de la Legia Varșovia, și-a felicitat jucătorii care au fost convocați la echipele naționale și a spus că se așteaptă ca Otto Hindrich (24 de ani) să fie titular pentru România, cel puțin la meciul cu Polonia.
"Vreau să-i felicit pe cei convocați. Revenirea lui Kamil Piatkowski la națională este un lucru important. Robert Deziel Jr. a progresat foarte mult și a fost convocat la selecționata olimpică a țării sale (n.r - SUA). Otto Hindrich va juca, cel probabil, din nou împotriva Poloniei.
Mă bucur că îi ajutăm pe acești jucători să se dezvolte. Mă refer și la Wojciech Urbański și Mateusz Szczepaniak, care au fost convocați la naționala de tineret. La Legia Varșovia, exigențele sunt mari, dar selecționerii apreciază aceste progrese", a spus Marek Papszun, potrivit legionisci.com.
Târnovanu și Laurențiu Popescu, celelalte variante ale lui Hagi
Hindrich a strâns până acum 4 meciuri la echipa națională, toate sub comanda noului selecționer Gică Hagi. În Liga Națiunilor, portarul de la Legia a fost între buturi la eșecurile cu Polonia (0-6) și Suedia (0-1).
La echipa de club, Hindrich este titular incontestabil, cu 14 meciuri strânse în acest sezon, iar Legia Varșovia ocupă locul 3 în Ekstraklasa.
În schimb, Ștefan Târnovanu și Laurențiu Popescu revin la echipa națională, după ce la precedenta acțiune nu au fost convocați.
Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia
PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);
MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);
ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).