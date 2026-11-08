Portarul titular al României, stabilit? "Cel mai probabil, el va apăra cu Polonia"

Gică Hagi a anunțat, sâmbătă, lotul de 26 de jucători convocați pentru această acțiune. Nu mai puțin de 12 jucători aflați în lotul precedentei acțiuni nu se mai află în planurile selecționeruluia pentru cele două partide din noiembrie. Numele noi de acum sunt Ștefan Târnovanu, Laurențiu Popescu, Marius Corbu, Ianis Stoica și Florinel Coman.

Antrenorul de la Legia Varșovia: "Cel mai probabil, Otto Hindrich va apăra contra Poloniei"

Hagi a fost nevoit să facă modificări și la nivelul portarilor. Ionuț Radu a acuzat o problemă medicală la umărul drept și a preferat să se folosească de această pauză pentru a fi tratat. Goalkeeperii convocați pentru această acțiune sunt Otto Hindrich (Legia Varșovia), Ștefan Târnovanu (FCSB) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova).

Marek Papszun (52 de ani), antrenorul celor de la Legia Varșovia, și-a felicitat jucătorii care au fost convocați la echipele naționale și a spus că se așteaptă ca Otto Hindrich (24 de ani) să fie titular pentru România, cel puțin la meciul cu Polonia.

"Vreau să-i felicit pe cei convocați. Revenirea lui Kamil Piatkowski la națională este un lucru important. Robert Deziel Jr. a progresat foarte mult și a fost convocat la selecționata olimpică a țării sale (n.r - SUA). Otto Hindrich va juca, cel probabil, din nou împotriva Poloniei.

Mă bucur că îi ajutăm pe acești jucători să se dezvolte. Mă refer și la Wojciech Urbański și Mateusz Szczepaniak, care au fost convocați la naționala de tineret. La Legia Varșovia, exigențele sunt mari, dar selecționerii apreciază aceste progrese", a spus Marek Papszun, potrivit legionisci.com.