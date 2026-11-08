Atleții kenyeni Peter Ndungu Wanyoike și Chelangat Sang au câștigat cursele de elită la semimaraton din cadrul evenimentului Bucharest 21K, ultima etapă din 21K Romania Running Series, desfășurat duminică în Capitală, cu startul și sosirea în alveola Kiseleff.

Peter Ndungu Wanyoike, care a câștigat anul acesta și Maratonul Internațional București, s-a impus la masculin cu timpul de 1 h 02 min 54 sec, urmat de compatriotul său Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo, 1 h 03 min 25 sec. Podiumul a fost completat de românul Constantin Deaconescu, 1 h 09 min 20 sec.

La feminin s-a impus Chelangat Sang, în 1 h 12 min 58 sec, urmată de o altă kenyană, Faith Jeruto Kipsum, în 1 h 15 min 40 sec, și de românca Alexandra Streja, 1 h 20 min 46 sec.

Cursa de 5 km a fost câștigată de Damian Mititelu!

Cursa masculină de 10 km a fost câștigată de kenyanul Bonface Mburu Mungai, în 29 min 49 sec, urmat de Alin-Mihai Șavlovschi, 32 min 19 sec, și de Mihai Ceompec, 32 min 28 sec.

La feminin, victoria a revenit atletei kenyene Caren Chepkemoi Chepkwony, în 36 min 24 sec, urmată de Irina Popa, 38 min 17 sec, și de Corina Mohîrță, 39 min 14 sec.

Damian Mititelu a obținut victoria la 5 km masculin, în 14 min 50 sec, urmat de kenyanul Nahashon Ndegwa Gathingi, 14 min 59 sec, și de Denis Firulovic, 15 min 26 sec.

Cursa feminină de 5 km a fost câștigată de atleta kenyană Loise Wambui Kiarie, în 16 min 48 sec, urmată de Adela Paulina Dumitrescu, 16 min 57 sec, Dasha Cojocaru, 22 min 03 sec.

Aproximativ 2.000 de alergători au luat startul la evenimentul Bucharest 21K. Sezonul 2026 al 21K Romania Running Series a mai cuprins etape la Timișoara și Buzău.

AGERPRES