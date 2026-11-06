GALERIE FOTO Oficial, îi merge bine: Sorana Cîrstea, la 36 de ani, pe cale să mai stabilească două recorduri de carieră

Oficial, îi merge bine: Sorana Cîrstea, la 36 de ani, pe cale să mai stabilească două recorduri de carieră Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA) are multe satisfacții aliniate, în cazul în care va triumfa la Hong Kong.

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Sorana CirsteaTenis WTAbonusclasament WTApremieraperformanta
Din articol

Iubitorii sportului în România acceptă cu dificultate ideea că Sorana Cîrstea încă meditează asupra gândului retragerii definitive din tenis.

Dacă va hotărî că sezonul 2026 va rămâne ultimul din carieră, turneul WTA 250 de la Hong Kong va consemna ultima participare a româncei, în circuitul profesionist.

Sorana Cîrstea, la trei victorii distanță de cea mai înaltă clasare a carierei

Sfertfinalistă la Hong Kong, cu toate punctele câștigate anul trecut apărate, Sorana Cîrstea poate să înceapă să viseze la cea mai înaltă clasare a carierei, în ierarhia WTA.

Dacă va ieși campioană pe hardul din Hong Kong, Sorana Cîrstea o va întrece pe belgianca Elise Mertens și se va stabili, începând de săptămâna viitoare, pe locul 14 mondial.

În cazul în care acest scenariu s-ar materializa, declarațiile făcute de Ilie Năstase cu privire la momentul retragerii ar căpăta un plus de validitate. „Sorana a greșit făcând declarația că se retrage. Nu te retragi când încă câștigi. Te retragi când nu mai poți și te bat cam toate, dar asta e decizia ei. Nu știu de ce... probabil acum va schimba decizia. E numărul 15 în lume, nu te retragi de pe locul 15.

E decizia ei. Înainte ni se spunea că trebuie să te retragi în glorie. Nu e adevărat! Cum să te retragi în glorie?", a spus Ilie Năstase pentru PRO TV și Sport.ro, în septembrie, când Sorana Cîrstea a urcat pentru prima dată în top 15 mondial.

Sorana Cîrstea

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Sorana cirstea
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Dincolo de locul 14, Cîrstea poate obține, în premieră, nu mai puțin de 45 de victorii într-un an

Statistic, performanța unui al cincilea titlu WTA adjudecat în proba individuală s-ar sincroniza perfect cu aceste două premiere posibile în cariera Soranei Cîrstea.

Dincolo de obținerea celei mai înalte clasări a carierei - locul al paisprezecelea -, Sorana Cîrstea ar bifa pentru prima oară nu mai puțin de 45 de meciuri oficiale câștigate într-un an calendaristic, o bornă atinsă de foarte puține jucătoare într-o stagiune și care indică potențial de sportivă de top 10 WTA.

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