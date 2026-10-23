Recunoscut pentru stilul său deschis de comunicare și pentru viteza de reacție, în timp real, la cele mai intense evenimente întâmplate pe terenul de tenis, Daniil Medvedev a declarat că se opune totalmente ideii unei invitații propuse lui Novak Djokovic, pentru ediția 2026 a Turneului Campionilor.

La 39 de ani, 'Nole' mai are de obținut victorii pentru a-și securiza un loc de participant la competiția care îi adună pe cei mai buni opt jucători ai sezonului.

Djokovic țintește calificarea la Turneul Campionilor: are nevoie de victorii în Basel și Paris

Campion la Beijing, în turneul ATP 500, Djokovic speră să poată construi pe încrederea acumulată acolo, dar va avea nevoie și de rezultate favorabile ale tragerilor la sorți, având în vedere că, la Basel, va intra ca posesor de wildcard.

În Basel și Paris, Novak Djokovic poate câștiga punctele de care mai are nevoie, în lupta pe care o duce, de la distanță, cu spaniolul Rafael Jodar, recent, învins în finala Mastersului de o mie de puncte de la Shanghai.