GALERIE FOTO Djokovic, invitat special în Turneul Campionilor? Rusul Medvedev se opune vehement și explică de ce

Djokovic, invitat special în Turneul Campionilor? Rusul Medvedev se opune vehement și explică de ce Tenis
Marcu Czentye
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Daniil Medvedev și-a clarificat părerea despre ideea unui wildcard acordat lui Novak Djokovic, în Turneul Campionilor din Torino.

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Novak DjokovicDaniil MedvedevTenis ATPTurneul Campionilor
Din articol

Recunoscut pentru stilul său deschis de comunicare și pentru viteza de reacție, în timp real, la cele mai intense evenimente întâmplate pe terenul de tenis, Daniil Medvedev a declarat că se opune totalmente ideii unei invitații propuse lui Novak Djokovic, pentru ediția 2026 a Turneului Campionilor.

La 39 de ani, 'Nole' mai are de obținut victorii pentru a-și securiza un loc de participant la competiția care îi adună pe cei mai buni opt jucători ai sezonului.

Djokovic țintește calificarea la Turneul Campionilor: are nevoie de victorii în Basel și Paris

Campion la Beijing, în turneul ATP 500, Djokovic speră să poată construi pe încrederea acumulată acolo, dar va avea nevoie și de rezultate favorabile ale tragerilor la sorți, având în vedere că, la Basel, va intra ca posesor de wildcard.

În Basel și Paris, Novak Djokovic poate câștiga punctele de care mai are nevoie, în lupta pe care o duce, de la distanță, cu spaniolul Rafael Jodar, recent, învins în finala Mastersului de o mie de puncte de la Shanghai.

Daniil Medvedev

  • Daniil medvedev cincinnati 2026 01
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Daniil Medvedev se opune total unui wildcard în Turneul Campionilor

Fără ca această posibilitate să fie pusă pe masă, în acest an, în lumea tenisului s-a vorbit despre gândul ca Novak Djokovic să primească un wildcard, în contextul retragerii italianului Jannik Sinner din competiție.

Deși are statut de legendă în tenis, Djokovic nu este susținut, în acest sens, de rusul Medvedev, care și-a explicat clar poziția.

„Nu cred că ar trebui să fie vreun wildcard. Singurul lucru, dacă ești campion într-un Grand Slam, dar nu ești în primii opt, primești un loc, deci ăsta e deja un fel de wildcard.

Cred că regula e bună, dar nu ar mai trebui să adauge alte reguli. Novak are încă două turnee prin care poate încerca să se califice, iar, în Beijing, a jucat foarte bine.

Are o șansă. Dacă se va califica, toată lumea va fi încântată să îl vadă. Dacă nu, asta e viața. Să vedem de îi rezervă anul viitor,” a declarat Medvedev, potrivit Tennis Head.

Într-un meci jucat cu Novak Djokovic, în prima săptămână a lunii octombrie, în semifinalele competiției ATP 500 de la Beijing, Daniil Medvedev a fost descalificat, după ce a lovit un spectator în față, în mod accidental, la finalul unui schimb de mingi pierdut.

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