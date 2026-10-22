Titularizat în duelul din Europa League, Darius Olaru a fost victima unui fault foarte dur în minutul 25 al confruntării cu Hapoel Beer Sheva.

Darius Olaru, făcut KO în Royale Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer Sheva

La un duel pentru minge de la centrul terenului, mijlocașul Niv Yehoshua (21 de ani) a intrat puternic în Darius Olaru. Românul de la Royale Union Sant-Gilloise a fost lovit cu brațul în zona feței și a acuzat dureri puternice.

Yehoshua s-a ales doar cu cartonașul galben, iar din camera VAR nu a venit o sesizare pentru o posibilă eliminare.

Olaru a primit îngrijiri medicale și a rămas aproximativ trei minute pe gazon înainte de a părăsi terenul. Fostul jucător de la FCSB nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit în minutul 29 cu Dylan Aquino.