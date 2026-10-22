GALERIE FOTO Momente de panică: Darius Olaru, făcut KO în Europa League și OUT după 29 de minute: "E roșu toată ziua"

Momente de panică: Darius Olaru, făcut KO în Europa League și OUT după 29 de minute: &quot;E roșu toată ziua&quot; Europa League
SPORT.RO
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Darius Olaru a rezistat mai puțin de jumătate de oră pe teren în meciul Royale Union Sant-Gilloise - Hapoel Beer Sheva, din faza principală Europa League.

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Darius OlaruRoyale Union Saint-Gilloisehapoel beer shevaEuropa League
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Titularizat în duelul din Europa League, Darius Olaru a fost victima unui fault foarte dur în minutul 25 al confruntării cu Hapoel Beer Sheva. 

Darius Olaru, făcut KO în Royale Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer Sheva

La un duel pentru minge de la centrul terenului, mijlocașul Niv Yehoshua (21 de ani) a intrat puternic în Darius Olaru. Românul de la Royale Union Sant-Gilloise a fost lovit cu brațul în zona feței și a acuzat dureri puternice.

Yehoshua s-a ales doar cu cartonașul galben, iar din camera VAR nu a venit o sesizare pentru o posibilă eliminare.

Olaru a primit îngrijiri medicale și a rămas aproximativ trei minute pe gazon înainte de a părăsi terenul. Fostul jucător de la FCSB nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit în minutul 29 cu Dylan Aquino.

  • Darius olaru accidentare 6
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"Încă o intrare foarte dură asupra lui Olaru, care trebuie înlocuit după o lovitură la cap. VAR nu intervine", a scris Royale Union Saint-Gilloise, după faultul asupra românului.

"Fault dur asupra lui Olaru. E roșu toată ziua!", a scris Union Apaches, o pagină a fanilor clubului belgian.

Pentru Darius Olaru a fost meciul cu numărul 10 jucat în acest sezon la Royale Union Saint-Gilloise. Mijlocașul a fost titular în toate meciurile din competițiile europene, în timp ce în campionatul Belgiei a fost mai mult rezervă.

Olaru a marcat un singur gol la gruparea belgiană și a oferit un assist.

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