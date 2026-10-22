GALERIE FOTO "Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO

&quot;Maxilar, ceafă și gât&quot; Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO Europa League
SPORT.RO
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Darius Olaru (28 de ani), mijlocașul lui Royale Union Saint-Gilloise, a rezistat doar 29 de minute pe teren în meciul cu Hapoel Beer Sheva (4-0), din faza principală Europa League.

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Darius OlaruRoyale Union Saint-Gilloisehapoel beer shevaDavid HubertEuropa League
Din articol

La un duel pentru minge de la centrul terenului, mijlocașul Niv Yehoshua (21 de ani) a intrat puternic în Darius Olaru. Românul de la Royale Union Sant-Gilloise a fost lovit cu brațul în zona feței și a acuzat dureri puternice.

Darius Olaru, zdruncinat serios în Royale Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer Sheva 4-0

Yehoshua s-a ales doar cu cartonașul galben, iar din camera VAR nu a venit o sesizare pentru o posibilă eliminare.

Olaru a primit îngrijiri medicale și a rămas aproximativ trei minute pe gazon înainte de a părăsi terenul. Fostul jucător de la FCSB nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit în minutul 29 cu Dylan Aquino.

Faza la care Darius Olaru s-a accidentat

Foto: Getty Images

  • Darius olaru accidentare hapoel beer sheva 9
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Jurnaliștii belgieni de la Het Laatste Nieuws scriu că ciocnirea a fost atât de violentă încât Olaru a acuzat dureri la "maxilar, ceafă și gât", adăguând că "un cartonaș roșu ar fi fost mai potrivit decât galbenul primit de Yekoshua".

David Hubert, antrenorul formației belgiene, a spus și el după meci că jucătorii lui Hapoel Beer Sheva "au depășit uneori limita".

Olaru nu a fost singurul jucător de la Saint-Gilloise care a părăsit terenul în prima repriză. Atacantul Mateo Biondic s-a accidentat la gleznă și a fost înlocuit încă din minutul 14, în locul său intrând austriacul de origine română Raul Florucz, care a deschis scorul din penalty.

Royale Union Saint-Gilloise are 7 puncte după primele 3 etape din Europa League și visează chiar la o clasare în primele 8, care ar asigura prezența în optimile de finală. Pentru echipa lui Darius Olaru urmează duelul de pe terenul celor de la Celta Vigo, pe 5 noiembrie.

Clasamentul din Europa League

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