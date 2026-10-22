La un duel pentru minge de la centrul terenului, mijlocașul Niv Yehoshua (21 de ani) a intrat puternic în Darius Olaru. Românul de la Royale Union Sant-Gilloise a fost lovit cu brațul în zona feței și a acuzat dureri puternice.
Darius Olaru, zdruncinat serios în Royale Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer Sheva 4-0
Yehoshua s-a ales doar cu cartonașul galben, iar din camera VAR nu a venit o sesizare pentru o posibilă eliminare.
Olaru a primit îngrijiri medicale și a rămas aproximativ trei minute pe gazon înainte de a părăsi terenul. Fostul jucător de la FCSB nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit în minutul 29 cu Dylan Aquino.
Jurnaliștii belgieni de la Het Laatste Nieuws scriu că ciocnirea a fost atât de violentă încât Olaru a acuzat dureri la "maxilar, ceafă și gât", adăguând că "un cartonaș roșu ar fi fost mai potrivit decât galbenul primit de Yekoshua".
David Hubert, antrenorul formației belgiene, a spus și el după meci că jucătorii lui Hapoel Beer Sheva "au depășit uneori limita".
Olaru nu a fost singurul jucător de la Saint-Gilloise care a părăsit terenul în prima repriză. Atacantul Mateo Biondic s-a accidentat la gleznă și a fost înlocuit încă din minutul 14, în locul său intrând austriacul de origine română Raul Florucz, care a deschis scorul din penalty.
Royale Union Saint-Gilloise are 7 puncte după primele 3 etape din Europa League și visează chiar la o clasare în primele 8, care ar asigura prezența în optimile de finală. Pentru echipa lui Darius Olaru urmează duelul de pe terenul celor de la Celta Vigo, pe 5 noiembrie.
Clasamentul din Europa League