Emisiunea VOYO SPORT LIVE va începe de la 16:00 și va tratat toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional.

Ciprian Marica și Costel Pantilimon, la VOYO SPORT LIVE, emisiune moderată de Cristi Pintea

Cristi Pintea îi are invitați pe Ciprian Marica și Costel Pantilimon, iar printre subiectele abordate vor fi victoria Universității Craiova din meciul cu Inter Escalde, prefața etapei cu numărul 13 din SuperLiga, dar și subiecte din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

Emisiunea va începe la ora 16:00, iar invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.

Ciprian Marica, aproape de transferul la PSG

În ediția de luni, 19 octombrie, a VOYO SPORT LIVE, Ciprian Marica a dezvăluit faptul că a fost în discuții, pe când era în activitate, cu PSG, însă mutarea nu s-a concretizat.

„Am fost la o discuție cu cei de la PSG. Bine, PSG nu era ce este astăzi. Eu am pierdut două trenuri: decizia de a merge din Ucraina la City... Eu știam doar de Manchester United, nu de City. Băi, nu știai cine e Manchester City! Habar nu aveam atunci. Știam doar de United, atât! Am ales să merg la campioana Germaniei, la Stuttgart. Doar eu știu cât am negociat cu patronii, am mers pe bani mai puțini la Stuttgart.

Am avut o discuție cu PSG la momentul respectiv. Tot așa, ziceam că nu mai există, erau rău-rău atunci. Știu că discuția a avut loc când eram la echipa națională. Mi se pare că eram la Stuttgart. A fost o decizie proastă la momentul acela, după au fost cumpărați și au început să bage bani.

(n.r. - Regreți că nu ai jucat în Premier League?) Așa, ca și test, da. E fără doar și poate cel mai bun campionat din lume. Mi-aș fi dorit să fi fost acolo, să fi încercat. Din păcate, nu am ales cărțile norocoase.

(n.r. - Regreți că te-ai retras așa de devreme?) Acum, când te uiți, poți spune că aș mai fi putut juca. Atunci nu mai voiam să aud, nu mai aveam chef, nu mai aveam plăcere. Atunci nu regretam, acum da, regret, cred că mai puteam juca”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.