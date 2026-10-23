Kenyanca Peres Jepchirchir, campioană mondială en titre la maraton şi campioană olimpică la Tokyo în 2021, a fost suspendată provizoriu în urma unor teste care au indicat urme de EPO, a anunţat vineri Unitatea de Integritate în Atletism (AIU), informează AFP.

Jepchirchir, în vârstă de 33 de ani, a fost testată "înaintea Maratonului de la Sydney", pe care l-a câştigat pe 30 august, precizează AIU.

Campioană olimpică la Tokyo în 2010 și campioană mondială la Tokyo în 2025, fostă deținătoare a recordului mondial la semimaraton, câștigătoare a maratoanelor de la Londra, Boston și New York

Încoronată campioană mondială la Tokyo în 2025 şi fostă deţinătoare a recordului mondial la semimaraton, ea a câştigat, printre altele, maratoanele de la Londra (2024), Boston (2022) şi New York (2021).

O forţă în atletismul mondial, în special în probele de semifond şi fond, Kenya s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo, după Statele Unite, cu un total de 11 medalii (7 de aur, 2 de argint, 2 de bronz).

Explozie de cazuri de dopaj în Kenya, o forță în atletismul mondial

De câţiva ani, ţara se confruntă însă cu o înmulţire a cazurilor de dopaj: peste 140 de sportivi kenyeni, inclusiv deţinătoarea recordului mondial la maraton, Ruth Chepngetich, au fost suspendaţi sau excluşi din toate competiţiile începând din 2017, din cauza utilizării unor substanţe interzise.

Kenya, care a obţinut recent organizarea Campionatelor Mondiale de atletism din 2029, primele care vor avea loc în Africa, trebuie să constituie un exemplu în lupta împotriva dopajului, a avertizat, pe 6 octombrie, Witold Banka, preşedintele Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA), conform Agerpres.

"Aceste campionate ne vor ajuta în acest demers" pentru un atletism kenyan mai curat, a declarat Sebastian Coe, preşedintele World Athletics, Federaţia internaţională de atletism, pentru AFP, în cadrul unei conferinţe de presă din 14 octombrie.