GALERIE FOTO El va fi Balonul de Aur 2026! Inteligența artificială a anunțat numele câștigătorului

El va fi Balonul de Aur 2026! Inteligența artificială a anunțat numele câștigătorului Fotbal extern
SPORT.RO
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Balonul de Aur 2026 se va acorda pe 26 octombrie, la Londra.

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favoritinteligenta artificialaBalonul de AurLamine Yamal
Din articol

Ediția din 2026 a Balonului de Aur se anunță una dintre cele mai echilibrate din ultima vreme, având în vedere că nu pare să existe un favorit clar la câștigarea titlului de cel mai bun fotbalist din lume.

PSG poate fi echipa ”care îl va da” pe cel mai bun jucător al planetei, din nou, dar până atunci se fac tot felul de speculații în această privință. Ousmane Dembele, starul celor de la PSG, printre favoriți și de această dată la prestigiosul trofeu, a declarat că distincția ar putea fi acordată către un alt jucător al grupării pariziene: Khvicha Kvaratskhelia!

Lamine Yamal

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Balonul de Aur 2026: cine va câștiga trofeul?

Antrenorul parizienilor, Luis Enrique, a declarat că Ousmane Dembele este un jucător pe care și l-ar dori orice echipă din Europa și a dat de înțeles că acesta poate fi încoronat cel mai bun fotbalist din lume, dar calculele se extind și către celelalte echipe importante ale Europei, Bayern Munchen, Manchester City sau Barcelona fiind printre ele.

Însă, totul depinde și de modul în care vor fi judecate evoluțiile jucătorilor de la Cupa Mondială 2026.

Balonul de Aur 2026: inteligența artificială îl numește pe Lamine Yamal

Inteligența artificială a fost întrebată de publicația ”Foot Mercato” cine e marele favorit la Balonul de Aur 2026, iar cele mai mari șanse le-ar avea, se pare, chiar un jucător de la Barcelona, Lamine Yamal, procentul de reușită fiind de 23 la sută.

Harry Kane este considerat al doilea favorit, cu 21 la sută, iar Kylian Mbappe completează podiumul, cu 19 la sută. Rodri și Lionel Messi completează top 5, cu 19 la sută, respectiv 18 la sută.

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Harry Kane

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Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen / Foto: Imago Images
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