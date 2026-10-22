Laurențiu Reghecampf a decis echipa de start pentru FCSB - Rapid!

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Laurențiu Reghecampf s-a decis, în principiu, cu privire la formula de start pentru primul mare test de la revenirea sa pe banca roș-albaștrilor.

Laurențiu Reghecampf a ales primul 11 pentru FCSB - Rapid

Antrenorul în vârstă de 51 de ani se gândește să trimită primul 11 de la meciul cu FC Voluntari, potrivit gsp.ro, când echipa sa a câștigat cu 2-1 în deplasare.

Singurul semn de întrebare rămâne pentru postul de aripă dreapta, unde Aymen Boutoutaou ar putea să îi ia locul lui David Miculescu.

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu (Boutoutaou), Cisotti, Korenica – Garita.