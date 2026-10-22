Laurențiu Reghecampf a decis echipa de start pentru FCSB - Rapid!

Laurențiu Reghecampf a decis echipa de start pentru FCSB - Rapid! Superliga
Alexandru Hațieganu
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FCSB - Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Superliga României, va avea loc sâmbătă, de la 21:00, pe Arena Națională.

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Din articol

Cele mai importante faze ale jocului, cum ar fi golurile, ratările sau momentele controversate, vor fi redate în format LIVE FOTO & TEXT de Sport.ro.

Laurențiu Reghecampf s-a decis, în principiu, cu privire la formula de start pentru primul mare test de la revenirea sa pe banca roș-albaștrilor. 

Laurențiu Reghecampf a ales primul 11 pentru FCSB - Rapid

Antrenorul în vârstă de 51 de ani se gândește să trimită primul 11 de la meciul cu FC Voluntari, potrivit gsp.ro, când echipa sa a câștigat cu 2-1 în deplasare.

Singurul semn de întrebare rămâne pentru postul de aripă dreapta, unde Aymen Boutoutaou ar putea să îi ia locul lui David Miculescu.  

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu (Boutoutaou), Cisotti, Korenica – Garita. 

Laurențiu Reghecampf

  • Laurentiu reghecampf antrenor fcsb 24092026
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Reghecampf, la primul derby de la revenire

Pentru Laurențiu Reghecampf urmează primul derby de la revenirea la FCSB, după victoriile cu Oțelul Galați (1-0) și FC Voluntari (2-1)

Laurențiu Reghecampf a pregătit-o pe FCSB în alte două mandate: mai 2012 - mai 2014 și decembrie 2015 - mai 2017. 

În prima sa perioadă, Reghecampf a cucerit de două ori Liga 1, o dată Supercupa României și o dată Cupa Ligii. A ajuns până în optimile Europa League, unde a fost eliminat de Chelsea, și s-a calificat în grupele Champions League. 

Mandatul secund al tehnicianului a fost lipsit de trofee și a adus doar o calificare în faza grupelor din Europa League. 

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