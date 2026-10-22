Matteo Moretto, jurnalist italian specializat în transferuri, a vorbit despre viitorul lui Erling Haaland (26 de ani), în situația în care Manchester City ar fi retrogradată din cauza încălcării fairplayului financiar.

Planul lui Erling Haaland, dacă o va părăsi pe Manchester City

Moretto a dezvăluit că starul norvegian își dorește ca următorul său pas din carieră să fie o echipă din La Liga. Pe lângă experiența din Premier League de la Manchester City, Haaland a mai evoluat în top 5 campionate pentru Borussia Dortmund în Bundesliga.

„Haaland și-a ales întotdeauna următoarea destinație pas cu pas, luând în considerare aspectul sportiv. Câștigă și a câștigat multe. Cred că următorul său pas va fi La Liga.

Încă trebuie să vedem ce echipă, dar i-ar plăcea foarte mult să joace în La Liga. Haaland are acest vis. Din câte am auzit, mai devreme sau mai târziu va ajunge în Spania”, a transmis Matteo Moretto, citat de Marca.

Erling Haaland a fost dorit, de-a lungul timpului, de cei doi giganți ai Spaniei, Real Madrid și Barcelona.

Statistica lui Haaland

Bryne - 16 meciuri

16 meciuri Molde - 50 de meciuri, 20 de goluri și șapte pase decisive

50 de meciuri, 20 de goluri și șapte pase decisive Red Bull Salzburg - 27 de meciuri, 29 de goluri și șapte pase decisive

27 de meciuri, 29 de goluri și șapte pase decisive Borussia Dortmund - 89 de meciuri, 86 de goluri și 23 de pase decisive

89 de meciuri, 86 de goluri și 23 de pase decisive Manchester City - 208 meciuri, 174 de goluri și 30 de pase decisive

208 meciuri, 174 de goluri și 30 de pase decisive Norvegia - 59 de selecții, 65 de goluri și șapte pase decisive

La nivel de club, Erling Haaland a cucerit 11 trofee, printre care două Premier League și un Champions League cu Manchester City.