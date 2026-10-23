Portarul uruguayan Fernando Muslera a apărat trei penalty-uri şi a fost esenţial pentru calificarea echipei argentiniene Estudiantes La Plata în finala Copa Libertadores, după ce a învins-o pe Flamengo cu 3-2 la loviturile de departajare, joi, pe celebrul Stadion Maracana din Rio de Janeiro, în manşa secundă a semifinalelor, transmite Xinhua.

Flamengo - Estudiantes 0-0 în tur, 0-0 în retur și 2-3 la lovituri de departajare

După 0-0 în Argentina, scorul a fost ''alb'' şi la finalul timpului regulamentar în retur, deşi Estudiantes juca în zece oameni din minutul 50, în urma eliminării lui Baltasar Rodriguez.

Muslera (40 ani) a apărat şuturile lui Jorginho, Lucas Paqueta şi Bruno Henrique de la punctul cu var, iar Estudiantes s-a calificat în premieră după 2009 în finala celei mai importante competiţii intercluburi din America de Sud.