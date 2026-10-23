Portarul uruguayan Fernando Muslera a apărat trei penalty-uri şi a fost esenţial pentru calificarea echipei argentiniene Estudiantes La Plata în finala Copa Libertadores, după ce a învins-o pe Flamengo cu 3-2 la loviturile de departajare, joi, pe celebrul Stadion Maracana din Rio de Janeiro, în manşa secundă a semifinalelor, transmite Xinhua.
Flamengo - Estudiantes 0-0 în tur, 0-0 în retur și 2-3 la lovituri de departajare
După 0-0 în Argentina, scorul a fost ''alb'' şi la finalul timpului regulamentar în retur, deşi Estudiantes juca în zece oameni din minutul 50, în urma eliminării lui Baltasar Rodriguez.
Muslera (40 ani) a apărat şuturile lui Jorginho, Lucas Paqueta şi Bruno Henrique de la punctul cu var, iar Estudiantes s-a calificat în premieră după 2009 în finala celei mai importante competiţii intercluburi din America de Sud.
Jose Sosa, marcator la 41 de ani pentru Estudiantes de la 11 metri
Jose Sosa (41 de ani), Eros Mancuso şi Tiago Palacios au transformat pentru Estudiantes, iar Giorgian de Arrascaeta şi Leo Pereira au înscris pentru Flamengo, campioana en titre. Edwin Cetre a ratat de la echipa argentiniană.
În finală, Estudiantes va întâlni formaţia braziliană Palmeiras, pe 28 noiembrie, pe Estadio Centenario din Montevideo.
Ambele echipe vizează al patrulea lor trofeu în competiţie. Finala va fi o reeditare a ultimului act al ediţiei din 1968, câştigată de echipa din La Plata.
Echipele din semifinala Flamengo - Estudiantes
În faţa a 72.492 de spectatori prezenţi pe Maracana au evoluat echipele:
Flamengo: Agustin Rossi - Emerson Royal, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas, 82) - Erick Pulgar (Bruno Henrique, 82), Jorginho - Jorge Carrascal (Giorgian de Arrascaeta, 64), Lucas Paqueta, Samuel Lino (Gonzalo Plata, 82) - Pedro (Joaquin Freitas, 88).
Antrenor: Leonardo Jardim.
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera - Eros Mancuso, Santiago Nunez, Leandro Gonzalez Pirez, Marcos Rojo (Tomas Palacios, 77) - Ezequiel Piovi, Alexis Castro (Jose Sosa, 90) - Baltasar Rodriguez, Joaquin Correa (Tiago Palacios, 38), Tobio Burgos (Edwuin Cetre, 77) - Guido Carrillo (Adolfo Gaich, 77).
Antrenor: Alexander Medina.
Meciul a fost arbitrat de uruguayanul Gustavo Tejera. Info: Agerpres