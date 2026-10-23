LIVE VIDEO ”Le Classique” Nice-Brest, acum pe Stade Francis-Le Blé, pe VOYO de la 21:45!

”Le Classique” Nice-Brest, acum pe Stade Francis-Le Blé, pe VOYO de la 21:45! Ligue 1
SPORT.RO
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Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

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Nice - BrestNiceBrestStephanie FrappartLigue 1Voyo
Din articol

Brest - Nice

Ultimul meci Nice - Brest, 2-2 pe 1 februarie 2026, a fost arbitrat de Stephanie Frappart, prima femeie din istoria fotbalului care a arbitrat la centru un meci major de pe continent (Supercupa Europei din 2019), o partidă de Champions League (2020) și un meci de Campionat Mondial (2022), retrasă în această vară din arbitraj.

Ireal! Ce a pățit un club uriaș de fotbal din Franța în timpul protestelor

Clubul de fotbal Olympique de Marseille a anunţat că magazinul său oficial de pe Canebiere, principala arteră istorică a oraşului Marsilia, a fost jefuit în timpul tulburărilor care au avut loc în Franţa în weekend, informează Reuters.

Franţa s-a confruntat în weekend cu unele dintre cele mai grave tulburări din ultimii ani. Mii de oameni au fost arestaţi, iar magazine au fost jefuite sau avariate în timpul unor proteste cauzate de preţurile ridicate şi de degradarea serviciilor publice.

Luni, autorităţile din Marsilia au impus o interdicţie privind adunările publice şi manifestaţiile în tot oraşul, în urma unor proteste violente şi acte de jaf. Măsura a intrat în vigoare de la prânz (10:00 GMT) şi rămâne valabilă până la ora locală 20:00 (18:00 GMT).

"Olympique Marseille condamnă în termenii cei mai fermi actele de violenţă şi jaf care au vizat magazinul său oficial de pe Canebiere şi îşi exprimă solidaritatea faţă de partenerul său Puma, care gestionează magazinul. 

Aceste evenimente au provocat daune materiale semnificative, obligând clubul să închidă temporar acest magazin pentru public.

Suporterii pot, totuşi, să continue să viziteze celelalte magazine oficiale ale lui OM din Marsilia. Clubul îşi va informa suporterii imediat ce condiţiile vor permite redeschiderea...", a transmis clubul într-un comunicat, citat de Agerpres.

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