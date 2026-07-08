Fără titlu de mare șlem cucerit din toamna anului 2023, Novak Djokovic are o finală de turneu major jucată în 2026, iar nivelul de joc arătat recent îi acordă motive să continue să viseze.

Cu douăzeci și patru de titluri de Grand Slam în palmares, 'Nole' arată o poftă de joc incredibilă, pentru vârsta sa de 39 de ani.

Novak Djokovic și-a atras încă un record în palmares

Cea mai convingătoare dovadă, victoria în 5 ore și 15 minute, semnată împotriva numărului 3 ATP, canadianul Felix Auger-Aliassime, în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon.

Într-un meci perfect echilibrat până la startul tiebreak-ului setului decisiv, în care Djokovic a strălucit cu un tenis mai ofensiv, dar calculat, sârbul s-a impus cu 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (10-4).

Djokovic - Sinner, pentru un loc în finala turneului de la Wimbledon

Pentru un loc în finala competiției, Novak Djokovic va juca tocmai contra numărului unu mondial, italianul Jannik Sinner.

În Australia, Djokovic l-a învins pe Sinner în semifinalele turneului de mare șlem din Melbourne, într-un meci de cinci seturi, încheiat scor 3-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-4.

