GALERIE FOTO La 39 de ani, Novak Djokovic a câștigat cel mai lung sfert de finală jucat în istoria turneului de la Wimbledon

La 39 de ani, Novak Djokovic a câștigat cel mai lung sfert de finală jucat în istoria turneului de la Wimbledon Tenis
Marcu Czentye
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Novak Djokovic a corectat un record de anduranță, în turneul de la Wimbledon, tocmai la vârsta de 39 de ani.

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Novak DjokovicWimbledon 2026Tenis ATPFelix Auger-Aliassime
Din articol

Fără titlu de mare șlem cucerit din toamna anului 2023, Novak Djokovic are o finală de turneu major jucată în 2026, iar nivelul de joc arătat recent îi acordă motive să continue să viseze.

Cu douăzeci și patru de titluri de Grand Slam în palmares, 'Nole' arată o poftă de joc incredibilă, pentru vârsta sa de 39 de ani.

Novak Djokovic și-a atras încă un record în palmares

Cea mai convingătoare dovadă, victoria în 5 ore și 15 minute, semnată împotriva numărului 3 ATP, canadianul Felix Auger-Aliassime, în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon.

Într-un meci perfect echilibrat până la startul tiebreak-ului setului decisiv, în care Djokovic a strălucit cu un tenis mai ofensiv, dar calculat, sârbul s-a impus cu 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (10-4).

Djokovic - Sinner, pentru un loc în finala turneului de la Wimbledon

Pentru un loc în finala competiției, Novak Djokovic va juca tocmai contra numărului unu mondial, italianul Jannik Sinner.

În Australia, Djokovic l-a învins pe Sinner în semifinalele turneului de mare șlem din Melbourne, într-un meci de cinci seturi, încheiat scor 3-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-4.

Djokovic, un munte de răbdare, în meciul cu Auger-Aliassime

Chiar dacă nu a beneficiat de prea mult ritm și a trebuit să gestioneze efectele celor 29 de ași serviți de jucătorul canadian, clasat cu cinci poziții mai sus, în ierarhia ATP, Novak Djokovic și-a păstrat cumpătul dincolo de granița primelor cinci ore de joc.

În super tiebreak-ul setului final, Djokovic s-a distanțat categoric drept tenismenul mai curajos, mai încrezător și mai sigur pe sine că poate conduce lupta până la bun sfârșit.

'Nole' a triumfat într-un meci deosebit de complicat, ca încărcătură mentală, ambii tenismeni reușind doar câte două break-uri pe durata celor 315 minute de joc.

În final, scorul total al punctelor câștigate a fost de 189-185, în favoarea lui Djokovic, avantaj procurat în tiebreak-ul setului ultim.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic srb wb 2026 01
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