Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Laurenţiu Reghecampf, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că Rapid este favorită în derby-ul de sâmbătă, din etapa a 13-a a Superligii, având în vedere rezultatele din ultima perioadă şi locul ocupat în clasament, dar a precizat că miza şi încărcătura emoţională a unui asemenea meci pot face diferenţa.

Reghecampf despre derby

"Eu nu îi contrazic pe cei care spun că Rapid este favorită, au dreptate în momentul de faţă, ei sunt favoriţi, ăsta este adevărul. Rezultatele le dau dreptate, sunt pe locul doi în clasament. În ultima perioadă, Rapidul are rezultate foarte bune. Dar un asemenea meci are o încărcătură foarte mare şi rezultatele anterioare nu mai contează. Sunt sigur că jucătorii mei înţeleg exact ce înseamnă meciul de mâine seară, sunt foarte multe ambiţii, foarte multe emoţii. Vom avea un stadion în spatele nostru, galeria ne susţine şi noi sperăm să le facem o bucurie foarte mare", a afirmat Reghecampf.

Tehnicianul consideră că derby-ul cu Rapid este deschis oricărui rezultat şi s-a arătat încrezător că jucătorii săi sunt pregătiţi să abordeze partida la victorie atât din punct de vedere fizic, cât şi mental.

"E un meci de tradiţie, un meci cu încărcătură foarte mare, un meci unde de multe ori şi membrii familiei se iau la ceartă. E normal, sunt sentimente, emoţii. Pentru mine este un meci important, întotdeauna încerc să pregătesc foarte bine acest meci. M-aş bucura foarte mult ca mâine seară, din punct de vedere fizic şi mental, jucătorii noştri să fie pregătiţi. Este o plăcere întotdeauna să joci un asemenea meci, pentru mine nu este o presiune. Rezultatul este deschis oricărei echipe, ambele echipe pot câştiga meciul, dar se poate termina şi la egalitate. Sunt sigur că spectatorii vor avea parte de un meci frumos, în care ambele echipe vor încerca să câştige. Noi suntem pregătiţi şi vom încerca să facem absolut tot ce depinde de noi ca să câştigăm mâine", a spus antrenorul FCSB.

Reghecampf a precizat că victoria este foarte importantă pentru echipa sa, în contextul unui început de campionat mai slab, şi consideră că un succes în faţa Rapidului ar ajuta echipa în procesul de reconstrucţie.

"Pentru noi este foarte important meciul de mâine, cele trei puncte puse în joc sunt poate mai importante pentru noi decât pentru ei. Poate că cei de la Rapid s-ar mulţumi şi cu un rezultat de egalitate. Noi nu, noi ne dorim clar să câştigăm meciul, pentru asta muncim în fiecare zi şi pentru asta ne pregătim. În momentul de faţă suntem într-o cursă în care fiecare partidă înseamnă foarte mult, în care rezultatul este cel mai important. Într-adevăr, jocul uneori nu este cel pe care ni-l dorim, dar pas cu pas vom rezolva şi aceste probleme. 100% o victorie în meciul cu Rapid ne-ar ajuta foarte mult în ceea ce vrem noi să clădim aici. Sper ca jucătorii să înţeleagă ceea ce am discutat cu ei în această săptămână şi să încerce să facă tot ceea ce pot ei pentru a câştiga meciul", a explicat acesta.

Reghecampf despre Pancu

Referindu-se la antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, Reghecampf a apreciat rezultatele obţinute de acesta în ultima perioadă, dar a precizat că îşi doreşte ca FCSB să se impună în derby.

"Pentru mine este un meci important, întâlnim echipa de pe locul doi din campionat, echipă care vine după un parcurs pozitiv, au câştigat multe meciuri, au un antrenor foarte bun, tânăr, care cred eu că se aseamănă cu ceea ce înseamnă Rapidul în momentul de faţă, o echipă agresivă, care joacă bine. Ne cunoaştem foarte bine de mult timp. Eu mă bucur foarte mult pentru antrenorii care ajung să aibă rezultate, mai ales cunoscuţi mie, colegi de echipă. Deci este un prilej de bucurie, iar cel care este mai bun să câştige mâine seară. Pentru mine este o plăcere, nu este un stres şi îmi doresc să câştig acest meci, îmi doresc să fiu parte din pregătirea unui asemenea meci. Eu mă bucur enorm şi sunt foarte pozitiv pentru meciul de mâine seară", a declarat Reghecampf, citat de Agerpres.

În ceea ce priveşte situaţia lotului înaintea derby-ului, antrenorul FCSB a anunţat că Denis Drăguş nu va fi disponibil, în timp ce Mihai Popescu se află în perioada de tranziţie către revenirea la forma optimă.

"Pentru meciul cu Rapid, Drăguş nu va fi în lot, este încă sub tratament, lucrurile sunt pozitive şi sperăm noi ca la următoarea etapă să fie cu noi. În momentul de faţă nu avem probleme în afară de Drăguş. Şi Mihai Popescu urmează o perioadă de tranziţie şi încearcă să ajungă la forma lui cea mai bună. Au fost câteva lovituri după meciul cu cei de la Voluntari, dar nimic grav", a mai spus Reghecampf.

FCSB o întâlneşte pe Rapid sâmbătă, de la ora 21:00, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 13-a a Superligii.