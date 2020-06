Djokovic IN LOVE! Novak si sotia sa, Jelena, surprinsi intr-un moment de intimitate. Imagini RARE cu tenismenul sarb indragostit

Tenismenul sarb Novak Djokovic a dat startul la Belgrad unui turneu demonstrativ caritabil, Adria Tour, eveniment la care a participat si frumoasa sa sotie, Jelena.

In ciuda restrictiilor impuse la nivel global in ceea ce priveste asistenta la competitiile sportive, Djokovic a avut parte de o sala plina, mii de spectatori admirandu-l la lucru pe superstarul sarb, care s-a dat in spectacol alaturi de alti "asi" ai tenisului, precum Alexander Zverex, Dominic Thiem sau fosta jucatoare Jelena Jankovic.

Evident, show-ul a fost lipsit de adrenalina si miza meciurilor oficiale, astfel ca Novak Djokovic a fost extrem de relaxat, atat pe teren cat si in tribune. Astfel, fotografii care l-au urmarit au reusit sa surprinda cateva instantanee romantice cu tenismenul de 33 de ani in compania sotiei Jelena.

Se poate vedea cum cei doi isi impart gesturile de afectiune in vazul intregii asistente, pozand mai indragostiti ca niciodata. Daca Novak a aparut in echipamentul sponsorului Lacoste, partenera sa de viata s-a imbracat cu o pereche de blugi rupti plus o geaca de piele de culoare neagra specifica motociclistilor.