ROGERS CUP | Svitolina, atac la organizatori dupa accidentarea lui Buzarnescu: "AU TRECUT ANI pana a venit cineva! Mi s-a facut pielea de gaina!" Mesaj SUPERB pentru Miki

Mihaela Buzarnescu s-a accidentat in setul decisiv contra Elinei Svitolina, la scorul de 4-3 pentru ucraineanca. Buzarnescu a alunecat, la doar cateva minute dupa ce s-a plans arbitrului ca suprafata de joc este alunecoasa, a calcat stramb si a izbucnit imediat in lacrimi de durere.

"Mi-am dat seama imediat ca e vorba de o accidentare foarte serioasa. Vedeam cum glezna i se umfla si am fost socata", a declarat Elina Svitolina la conferinta de presa.

Sportiva din Ucraina le-a reprosat organizatorilor ca au intervenit destul de greu pentru a o ajuta pe Mihaela Buzarnescu.



"Am vazut imediat ca este foarte, foarte serios. Nu puteam face nimic, eu sau arbitrul de scaun. Mi s-a parut ca au trecut ani pana a ajuns cineva. Glezna se umfla din ce in ce mai mult, la fiecare secunda. Este greu sa vezi. Este greu sa treci prin ce a trecut ea, cu siguranta. Este senzatia cea mai rea pentru orice sportiv sa se accidenteze atat de rau. Ii este greu fizioterapeutului sa ajunga mai repede, dar cred ca ar trebui sa avem cativa oameni cu calificare medicala tot timpul la teren pentru ca eu sau arbitrul de scaun nu stim ce sa facem in astfel de situatii, cand accidentarile sunt atat de serioase ca asta. Cand mai e si sange... Mi s-a facut pielea de gaina. De exemplu, daca face cineva un atac de cord. Trebuie sa actionezi in urmatorul minut, nu cum a fost, cinci, sase minute le-a luat sa ajunga", a mai precizat Svitolina.

Ulterior, Svitolina a postat pe contul sau de Twitter un mesaj pentru Mihaela Buzarnescu: "E foarte greu cand vezi ca un jucator s-a accidentat grav pe teren. Ii doresc Mihaelei o recuperare rapida. Fii puternica!"