De nouă ori campion la Melbourne, Novak Djokovic (35 de ani, 5 ATP) este cel mai titrat tenismen din istoria Openului Australian. Acest aspect s-a translatat inclusiv în modul în care jucătorul sârb a fost primit în Arena Rod Laver, cu ocazia primului meci jucat de „Nole” în Grand Slam-ul de la antipozi, după o pauză de doi ani.

Spectatorii i-au oferit o gălăgie călduroasă multiplului campion de Grand Slam, aplaudându-l la scenă deschisă și fluierându-l, entuziast.

67 - Novak Djokovic is now 67-2 in Grand Slam First Rounds: he only lost in the opening Round in a Major to Marat Safin at the Australian Open 2005 and Paul Goldstein at the AO 2006. Astonishing.@atptour | #AusOpen2023 #AusOpen pic.twitter.com/EyqhTvX4B1