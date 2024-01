Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP) a fost greu încercat în turul secund al Openului Australian 2024.

Dacă în primul tur tenismenul sârb a cedat un set în fața croatului de 18 ani, Dino Prizmic, care a prestat un joc neașteptat de solid, în al doilea meci la Melbourne „Nole” a fost împins dincolo de limite de favoritul gazdelor, Alexei Popyrin (24 de ani, 43 ATP).

Nu doar jocul și anduranța lui Popyrin l-au scos pe Djokovic din zona de confort, ci și un spectator-problemă care l-a forțat pe sârb să scoată din joben jocurile psihologice pe care obișnuiește să le poarte cu fanii problematici pentru a canaliza energia acestora în favoarea sa.

Djokovic l-a invitat pe spectatorul care l-a iritat să coboare din tribună și să îl confrunte direct, dar acesta a bătut în retragere.

La finalul partidei, „Nole” a sărbătorit calificarea în turul trei ca o victorie obținută în fazele superioare ale turneelor de mare șlem și nu a uitat să savureze succesul în fața zonei în care era așezat spectatorul care i-a testat răbdarea mai devreme în meci.

"Don't poke the bear" ????

Novak Djokovic responds to a member of the crowd looking to get under his skin ???? pic.twitter.com/1S9wQxwemg