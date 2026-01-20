GALERIE FOTO Filip Jianu, campion în Antalya: cel mai bun tenismen român urcă 33 de locuri în clasamentul ATP

Filip Jianu (24 de ani) a ieșit câștigător în turneul ITF M25 din Antalya, Turcia.

Tenismenul bucureștean și-a confirmat statutul de favorit principal în această competiție și a triumfat convingător în ultimul act, scor 6-1, 6-1, într-un duel cu sâbrul Dusan Obradovic (24 de ani, 537 ATP).

Filip Jianu a ajuns la 15 titluri ITF, în proba individuală

Într-o săptămână cu cinci victorii legate, în care a cedat un singur set, Filip Jianu a reușit să devină câștigător de turneu pentru a cincisprezecea oară, în circuitul ITF.

În Antalya, cel mai puternic adversar întâlnit de Filip Jianu, în această întrecere, a fost ibericul Carlos Sanchez Jover, clasat pe locul 321 ATP. Jianu l-a învins scor 6-2, 6-2, în semifinale.

În plus, a fost al treilea trofeu de categorie M25 adjudecat de Filip Jianu, după cele apropiate la Pitești, respectiv Satu Mare, în 2019 și 2024.

Filip Jianu

  • Jianu imago
×
Filip Jianu, pe locul 245 în clasamentul ATP actualizat

Rezultatele atinse de Filip Jianu pe zgura din Antalya îl propulsează treizeci și trei de poziții, în clasamentul ATP actualizat în timp real.

Mutarea importantă îl vede pe Jianu ajuns pe locul 245 al ierarhiei mondiale, adică la 35 de locuri distanță de cea mai înaltă clasare a carierei de până în prezent, conturată în iunie 2025.

Din nefericire, Jianu rămâne singurul tenismen al României în top 300 mondial, Gabi Boitan și Cezar Crețu clasându-se între locurile 301-400 ATP.

