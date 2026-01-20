Filip Jianu (24 de ani) a ieșit câștigător în turneul ITF M25 din Antalya, Turcia.

Tenismenul bucureștean și-a confirmat statutul de favorit principal în această competiție și a triumfat convingător în ultimul act, scor 6-1, 6-1, într-un duel cu sâbrul Dusan Obradovic (24 de ani, 537 ATP).

Filip Jianu a ajuns la 15 titluri ITF, în proba individuală

Într-o săptămână cu cinci victorii legate, în care a cedat un singur set, Filip Jianu a reușit să devină câștigător de turneu pentru a cincisprezecea oară, în circuitul ITF.

În Antalya, cel mai puternic adversar întâlnit de Filip Jianu, în această întrecere, a fost ibericul Carlos Sanchez Jover, clasat pe locul 321 ATP. Jianu l-a învins scor 6-2, 6-2, în semifinale.

În plus, a fost al treilea trofeu de categorie M25 adjudecat de Filip Jianu, după cele apropiate la Pitești, respectiv Satu Mare, în 2019 și 2024.

