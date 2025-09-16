Sorana Cîrstea a început 2025 cu niște rezultate sub așteptări, însă e pe cale să încheie sezonul pe val. Ceea ce e remarcabil, în condițiile în care vorbim despre o sportivă de 35 ani, care face față într-un circuit feminin în care strălucesc puștoaice de 16-18 ani!

Ascensiunea Soranei e confirmată și de revenirea ei în Top 100, ea fiind acum a doua „rachetă“ a României din clasamentul mondial, pe locul 66 WTA, după Jaqueline Cristian (41 WTA). Ambele figurează pe tabloul Korea Open 2025 (15-21 septembrie), fiind programate să joace astăzi.

Misiune infernală pentru „Sori“

În cele două partide ale zilei cu fetele noastre pe teren, programul va fi în felul următor:

*Jaqueline Cristian – Emma Răducanu (22 de ani, 33 WTA, Marea Britanie)

După ora 12.15

*Sorana Cîrstea - Anastasia Zakharova (23 de ani, 79 WTA, Rusia)

După ora 13.45

Problema e că, cu câteva ore înainte de intrarea ei în concurs, Sorana a primit o veste proastă din partea coreenilor. Pentru că, în mod normal, conform tragerii la sorți, prima ei adversară ar fi trebuit să fie chinezoaica Lin Zhu (31 de ani), de locul 256 mondial. Doar că Zhu s-a retras de pe tablou din cauza unei accidentări. Și a fost înlocuită cu Zakharova, mult mai bine cotată, după cum demonstrează și locul ocupat în clasamentul WTA.

Dacă ar trece, totuși, de acest prim meci cu Zakharova, „Sori“ va avea o misiune infernală. Pentru că o va întâlni pe Iga Swiatek (Polonia, 24 de ani, 2 WTA), în turul II. La ultimul duel cu Swiatek, în acest an, la Cincinnati, Sorana a cedat cu 4-6, 3-6.

În cazul lui Jaqueline, aceasta va întâlni învingătoarea duelului Krejcikova (39 WTA) – Prozorova (194 WTA), dacă o va învinge pe Emma Răducanu, în turul I, astăzi.

