Scoțianul în vârstă de 38 de ani a dezvăluit că vrea să participe la calificările regionale pentru The Open Championship, unul dintre cele mai prestigioase turnee de golf din lume.



La un an de la retragere, Andy Murray vrea să dea lovitura în golf



Murray joacă deja golf de patru ori pe săptămână și spune că obiectivul său este să-și aducă handicapul la nivel de „scratch”, adică zero, pentru a putea participa în 2027 la preliminariile competiției.



„Nu am ambiția de a juca la The Open. Vreau doar să încerc calificările regionale, ar fi distractiv. Dar sunt conștient că nu aș avea nicio șansă să mă calific, nivelul jucătorilor profesioniști este incredibil”, a spus Murray.



Britanicul a participat deja la BMW PGA Championship Pro-Am, alături de nume importante din sport, precum Gareth Bale și Billy Horschel, și urmează să joace și la Dunhill Links Championship 2025.



Murray, fost număr 1 mondial în tenis, se poate lăuda cu trei titluri de Grand Slam, printre care un US Open și două Wimbledon-uri.

