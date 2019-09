OPINIE | Nastase, Tiriac, Dragomir si Cosac ar trebui sa raspunda de ce Bianca Andreescu joaca acum pentru Canada

Bianca Andreescu e romanca doar datorita mostenirii genetice si a suportului fanilor, pentru ca FRT a ignorat-o ani de zile.

„Nu stiu daca Bianca Andreescu e o pierdere pentru Romania, si noi avem multe jucatoare bune. Dar cu siguranta ar fi fost frumos sa ne reprezinte in lume”, spunea de curand Ilie Nastase.

Declaratia fostului tenismen pare sa puna batista pe tambal, pentru ca Nastase a fost presedinte al Federatiei Romane de Tenis intre 1997 si 2008, cand si-a dat demisia, conform propriilor declaratii, din cauza deciziei judecatoresti data in cazul Bazei Sportive Vointa, pe care acesta dorea sa o transforme in academie de tenis. Dar presa si adversarii au speculat ca renuntarea la functie a venit doar dupa izbucnirea scandalului in care a fost acuzat ca a umflat cheltuielile de organizare ale meciului de Cupa Davis dintre Romania si Franta.

Perioada de sfarsit de mandat a lui Nastase la carma tenisului romanesc coincide cu cea in care Bianca Andreescu a revenit impreuna cu mama sa, Maria, in Romania si a inceput sa practice tenisul la Pitesti, sub indrumarea antrenorului Gabriel Hristache. Bianca a stat in Romania intre 2005 si 2008, dar familia a decis sa se intoarca in Canada, dezamagita de birocratia si coruptia cu care erau intampinati antreprenorii de statul roman, in timp ce fetita lor nu a primit niciun ajutor pentru a practica sportul de performanta.

Ulterior, dupa demisia lui Nastase, care fusese consiliat de Ion Tiriac, la carma FRT s-au aflat Ruxandra Dragomir si George Cosac, care nu au facut nimic ca sa o recupereze pe Bianca Andreescu, iar acum Tiriac a revenit ca presedinte fara „paravanele” Nastase si Cosac. Lipsa de reactie a oficialilor FRT este explicabila doar de ocuparea timpului cu luptele interne, in conditiile in care Bianca se anunta o sportiva de calitate, dupa ce, in 2014, a castigat Les Petits As, titluri Grade 5 tournament la Havana, Nassau, Burlington si Lexington, dar si turneul U16 de la Orange Bowl, iar in 2015 a debutat in circuitul de senioare si a ajuns in finala la Gatineau, la primul sau turneu profesionist, dar a triumfat si in turneul U18 la Orange Bowl, succesul consecutiv in cele doua categorii de varsta mai fiind reusit doar de Mary Joe Fernandez si Chris Evert.

In 2019, Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu, Sorana Cirstea si Ana Bogdan au fost cele sase jucatoare din Romania care au inceput anul in Top 100 WTA. In acest moment, doar Halep (6), Sorana Cirstea (95) si Irina Begu (99) se mai afla in prima suta mondiala, iar faptul ca Ilie Nastase declara ca Romaniei nu ii lipseste o tanara tenismena de perspectiva (19 ani / nr. 5 WTA) poate spune foarte multe despre strategiile sale din cei 11 ani de „domnie” la conducerea FRT.

Bianca Andrescu (19 ani) se afla acum pe locul 5 WTA si a castigat in ultimul an US Open, Indian Wells Open si Canadian Open. Canadianca nascuta din parinti romani in Mississauga (Ontario), pare lider al unei generatii de tenismene din care mai fac parte Naomi Osaka (Japonia, 21 ani), Belinda Bencici (Elvetia, 22 ani), Aryna Sabalenka (Belarus, 21 ani), Sofia Kenin (SUA, 20 ani), Marketa Vondrousova (Cehia, 20 ani), Amanda Anisimova (SUA, 18 ani) sau Dayana Yastremska (Ucraina, 19 ani), care au patruns deja in top 30 si pun la grea incercare suprematia „vechii garzi”. Iar canadiano-romanca chiar are stofa de viitor numar 1 mondial al clasamentului feminin.

Tenisul romanesc ramane insa tot mai sarac, nu doar fara Bianca Andreescu, ci fara toti sportivii valorosi, care de 30 de ani, an dupa an, sunt ignorati si neputiciosi in fata lipsei de implicare si de viziune a sefilor FRT, fiind fie impinsi sa emigreze, fie sa abandoneze sportul de performanta. Pana sa se rupa in figuri la posturile TV, in conferinte de presa, in anturajul Simonei Halep sau in lojele marilor turnee, poate ca fostii conducatori ai tenisului romanesc ar trebui sa isi asume strategiile slabe (sau lipsa de strategii) si sa dea macar o explicatie pentru pierderea castigatoarei de la US Open si a altor tenismeni valorosi.