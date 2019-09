Ilie Nastase despre Bianca Andreescu: "Nu stiu daca e o pierdere pentru Romania, si noi avem jucatoare bune". Ce a spus despre comparatia Halep-Andreescu

Ilie Nastase a vorbit despre Bianca Andreescu si succesul sau de la US Open, laudand-o pe jucatoarea canadianca de origine romana pentru firea sa ambitioasa. Fostul mare tenismen a comparat-o cu Simona Halep si a spus ca diferenta intre cele doua se va face la numarul de turnee de mare slem castigate.

Momentan, Simona Halep o conduce pe Bianca Andreescu la acest capitol. Simona s-a impus la Roland Garros in 2018 si la Wimbledon in 2019, in vreme ce singura victorie de Grand Slam a Biancai a survenit acum, la Flushing Meadows.

„Nu o cunosc personal pe Bianca Andreescu, dar am vazut meciul ei de aseara. A jucat foarte bine. E o fire ambitioasa la cei 19 ani ai sai. In mod sigur va castiga si alte turnee de mare slem. Pana la urma, Bianca e singura castigatoare a US Open din Romania. Si eu l-am castigat, in 1972, dar atunci se juca pe iarba,” a declarat Ilie Nastase pentru GSP.

„Cand facem comparatia intre Simona si Bianca, noi ne oprim la faptul ca Halep nu mai e numarul 1. Nu conteaza de cate ori esti pe locul 1, conteaza numarul de Grand Slam-uri castigate. Daca facem o comparatie, putem spune ca la finalul carierelor celor doua jucatoare, Bianca ar putea sa aiba mai multe Grand Slam-uri castigate decat Simona, tinand cont ca ea e mai tanara. Dar nu putem sti sigur daca va fi asa,” a mai spus fostul tenismen.

„Nu stiu daca e o pierdere pentru Romania, si noi avem multe jucatoare bune. Dar cu siguranta ar fi fost frumos sa ne reprezinte in lume. I-am zis Simonei sa astepte sa se faca bine la glezna si abia apoi sa inceapa iar sa joace la turnee, dar ea a continuat sa intre cu problemele acelea la glezna. Eu daca eram in locul ei n-as fi jucat nici la Cincinnati, nici la Toronto. M-as fi odihnit pentru US Open,” a conchis Ilie Nastase.

Bianca Andreescu a depasit-o pe Simona Halep in clasamentul WTA, urcand gratie celor 2000 de puncte castigate la New York pana pe locul al 5-lea. In prezent, Simona Halep ocupa pozitia a sasea.