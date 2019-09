Bianca Andreescu, invitata la cel mai tare talk show din America dupa castigarea US Open! A dezvaluit marea ei dorinta: "Imi doresc sa fiu ca ei!"

Bianca Andreescu primeste o gramada de atentie dupa victoria de la US Open.

Canadianca de origine romana a facut un tur al celor mai importante talk show-uri din SUA, unde nu a ratat sansa de a spune numele jucatorului pe care vrea sa il imite in materie de pasiune pentru tenis.

„Am fost foarte pasionata de tenis si inca sunt. Sper sa fiu atat de pasionata pe cat de mult timp posibil. Ar fi incredibil sa pot juca pana la 38 de ani, la fel ca Serena Williams sau Roger Federer. Priviti-l pe Nadal, el inca are aceeasi pasiune pe care o avea la primul Slam castigat si vreau sa fiu ca el”, a spus Bianca Andreescu in cadrul emisiunii The View.

Bianca Andreescu, pentru prima oara in top 5 WTA

Bianca Andreescu a fost invitata si la The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, una dintre cele mai faimoase emisiuni de seara din Statele Unite ale Americii. Acolo, Bianca l-a invatat pe actorul si prezentatorul Jimmy Fallon trucul rotirii rachetei pe degete.

Bianca Andreescu s-a calificat datorita acestui rezultat la Turneul Campioanelor, unde in cel mai probabil caz va avea sansa sa se dueleze cu Simona Halep.