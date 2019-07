"De NECREZUT! Fantastic ce a facut Simona!" Mats Wilander, impresionat de meciul FABULOS al Simonei cu Svitolina

Halep a trecut de Elina Svitolina in doua seturi, 6-1, 6-3, si va juca finala de la Wimbledon!

Halep l-a impreisonat pe expertul Eurosport Mats Wilander cu siguranta pe care a aratat-o pe parcursul intregului turneu. Suedezul n-ar fi crezut ca Halep poate sa se ridice la un asemenea nivel si pe iarba, care nu e suprafata ei favorita.

"De necrezut! Fantastic ce a facut! Un meci foarte solid. Se simte foarte bne pe iarba, e intr-un moment extraordinar. E o zi mare pentru tenisul din Romania! Simona a ajuns in finala a 3 turnee de Grand Slam acum! Primele doua game-uri ale meciuri i-au luat mult din energie Svitolinei. Primele doua game-uri ale meciului au fost cea mai buna parte a meciului. Apoi, Simona a fost putin mai buna decat Elina la toate detaliile care fac diferenta in tenis. Simona a invatat cum sa revina in punct, cum sa-si impinga adversara si sa-si foloseasca backhandul pentru a face puncte. La 5-1, in primul set, au fost cateva puncte de set ratate, ma intrebam de ce e asa stresata, ce face? Dar ea e genul de jucatoare care are nevoie ca cei din loja ei sa o tina concentrata, asta isi doreste", a spus Wilander la Eurosport.