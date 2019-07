SIMONA HALEP IN FINALA LA WIMBLEDON | "Nu pot cere mai mult!" Prima reactie a Simonei dupa calificarea uriasa in finala la Londra! "Vreau sa fiu cea mai buna versiune a mea!"

Simona Halep e in premiera in finala la Wimbledon!

Simona Halep a facut un meci fabulos cu Elina Svitolina si s-a calificat pentru prima data in cariera in finala de la Wimbledon!

6-1 6-3 s-a terminat partida din semifinale, dupa doar o ora si 14 minute de joc.

Simona Halep s-a declarat foarte emotionata si bucuroasa si a spus ca nu conteaza cine ii va fi adversara in finala de la Wimbledon, ea se va bucura de tenis.

"E un sentiment grozav, sunt foarte bine, sunt emotionata, e unul dintre cele mai bune momente din viata mea. Vreau sa ma bucur de tenis. Sunt fericita ca am putut ajunge in finala. Nu a fost atat de usor pe cat o arata scorul, pentru ca fiecare game a fost lung, am luptat din greu, este o jucatoare buna si e mereu dificil sa joc impotriva ei, dar cred ca am facut un meci bun din punct de vedere tactic si am stat bine si fizic si mental.

Am mai multa experienta, sunt pozitiva pe teren, nu mai renunt, am invatat multe in acest cinci ani si incerc sa fiu cea mai buna versiune a mea de fiecare data cand intru pe teren, sa intru pe teren si sa castig fiecare meci.

Nu conteaza cine va fi de partea cealalta a fileului, e ultimul meci al turneului, este o finala. Joc pe terenul central la Wimbledon si nu pot cere mai mult!", a spus Simona Halep dupa meci.